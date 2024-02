La France survoltée du 6 février 1934 et aujourd’hui

Citation :

>>> parce que la Révolution nationale de Pétain, quelques années plus tard sous l’Occupation, avait provisoirement renversé la République.<<<

Nous sommes dans les restes de la France de 2024. Il n’est donc pas extravagant de voir afficher une telle formulation.

Ce qui est quand même extravagant, c’est de ne pas voir une montée en force aux créneau contre une telle affirmation ! Je m’y colle donc !

1) Le maréchal Pétain est un homme qui a étroitement participé à la grande tuerie de 14-18. Plus de 9 millions de morts et plus de 20 millions de blessés dont près de la moitié pour la seule France. Peut-être a-t-il estimé qu’en son âme et conscience, ces sacrifices qui lui ont toujours repugné n’avaient pas été consentis pour qu’il soit contraint de les renouveler vingt ans plus tard, toujours en requérant sa participation active mais sans être suivi par les politiciens sur le plan de la stratégie militaire qu’il préconisait !

2) Parlant de révolution nationale de Pétain renversant provisoirement la République, je serais fort curieux de savoir quel aurait été la courageuse attitude de l’auteur de cette phrase s’il s’était trouvé dans la même situation, c’est-à-dire, d’une part, flanqué politiquement en France par des gens tels que Laval et sa clique et d’autre part, avec les S.S., les Stukas, et les Panzers divisions allemandes aux fesses !