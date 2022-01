La loi de l’emmerdement maximal et Emmanuel Macron.

@Rinbeau

Il reste que le Général de Gaulle et le Mitterrand de 81 sont deux contre-exemples.

Et de nombreuses personnes ont une vie normale, bien que non injectées, ce qui prouve bien qu’au niveau local il existe une tolérance face au non-respect des injonctions gouvernementales et médiatiques.

Donc je le répète, les 10 et 24 avril, il y a un enjeu.

Par contre, là où vous avez raison, c’est que si les Français sont indécis, plus ils attendent, plus ils deviennent des proies, des cibles pour la propagande qui va devenir de plus en plus intense. Au point d’en être irrésistible.

Perso je suis tranquille. Je sais pour qui je vais voter au premier tour. Et ce week-end je serai fixé sur mon comportement au second.