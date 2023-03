La mission de Macron : détruire la France ?

Ce n'est pas une mission personnelle, c'est la mission que lui a confiée l'Union Européenne, à laquelle il obéit docilement et parfois il précède même ses demandes. L'idéologie mondialiste est son moteur, cela passe d'abord par une Europe fédérale ce qui conduit à déconstruire ce qui a fait la France, la nation, sa culture, son identité, ses coutumes, son histoire.

Quand il parle de souverainisme, c'est de souverainisme Européen, le souverainisme français est jeté aux oubliettes, cela cache peut-être des ambitions futures.

Alors certains comme Michel Onfray affirment qu'il n'aime ni la France, ni les Français, comme plusieurs de ses sorties peuvent le laisser penser.

Michel Onfray :"Macron n'aime pas la France"

On ne peut pas gouverner la France quand on méprise les Français pensent nombre de journalistes. Les saillies de notre président résonnent encore aux oreilles des Français, celles adressées à ceux que l'on croise dans les gares et qui ne sont ''RIEN'' et à ceux qui croient à une culture française, et aux fainéants qui ne font pas l'effort de traverser la rue.

Je ne m'étendrai pas sur les « Français criminels contre l'humanité », les limites de l'acceptable ayant été franchies .

Sa derrière allocution est un condensé de son arrogance et de son mépris.

Il aurait pu d'une seule phrase résumer son intervention c'eut été plus supportable.

« tout va bien il n'y a rien à changer, et de toutes les manières, le peuple n'a aucune légitimité »

Et tout cela d'un ton badin qui fait penser à Zelinsky, chez qui on devine l'acteur dans toutes ses prestations.

A cette occasion, mais il est coutumier du fait, il s’est encore conduit comme un parfait pompier pyromane, Je condescends à m’adresser au peuple mais je le choisis en le faisant à 13h , une heure où mes opposants sont au travail, les retraités seront plus faciles à convaincre. Au cours de cette allocution destinée à calmer les esprits, il assène la phrase qui tue

"la foule n’a pas de légitimité"

des millions de gens qui manifestent non aucune légitimité !

Il va s'en dire que cette véritable provocation intervenait après l’opération câlinothérapie consentie aux parlementaires LR mais qui n'a pas donné les effets escomptés, le faisant opter pour le passage en force.

En soufflant ainsi le chaud et le froid, il accroît la division, sait qu’elle sera bientôt insupportable et espère s’ériger en sauveur de la nation dès que l’opposition se sera rendue à la raison et que l’ordre sera rétabli à la demande de la population apeurée, comme pour les gilets jaunes. ''Bis repetita placent''.

Alors on pourrait aussi reprendre le bilan de son quinquennat précédent, le debut de celui-ci et feuilleter la liste à la Prévert de l'état de la France.

Le désastre hospitalier, celui de l'école, l'insécurité totale, l'immigration invasive, la tragédie de l'abandon de la politique nucléaire qui faisait notre autonomie.

On peut rajouter la gestion abracadabrantesque des diverses crises et réformes, Le Covid, les gilets jaunes et le bouquet explosif actuel , la réforme des retraites.

Il y aura pire à venir, c'est une certitude, les projets sur l'immigration.

Quand on étudie ces mesures, cela ressemble à une énième farce macronienne.Thierry Tuot, immigrationniste militant, présidera la section de l’Intérieur du Conseil d’État

Bien sûr Notre président élu par défaut, non par adhésion mais sur le rejet des ''Le Pen'' pense que les français lui ont signé un chèque en blanc pour encore 5 ans.

Les derniers sondages qui montrent un effondrement de sa cote de popularité devraient pourtant l'interpeller. Seulement 28% des personnes interrogées se disent satisfaites du président de la République, qui passe derrière sa Première ministre, Elisabeth Borne (29%), selon un sondage Ifop publié dans "Le JDD

La colère monte, elle devrait l'inquiéter, mais que nenni, il pense qu'il a raison envers et contre tous, que le peuple est ignare.

Il vient en plus de prendre un nouveau camouflet sur le plan international en étant contraint d’annuler la visite de Charles III qui ira donc en Allemagne pour son premier déplacement, offense suprême pour son orgueil, et surtout image tragique de l'état du pays dont le président ne peut assurer l'ordre et la sécurité.

Combien de temps cette incompréhension peut-elle durer ?

La France semble donc bien partie pour aller droit dans le mur. On est en droit de se poser la question, Macron jouerait-il la confrontation pour se refaire une santé politique ? le scénario répétitif de la gouvernance par la peur.

Il est aidé en cela par la F.I. qui joue les idiots utiles du pouvoir en envoyant une jeunesse de fils à papa mettre la pagaille. Le révolutionnaire en carton Mélenchon pense que les révolutions se font avec des gamins en couche culottes noires qui brûlent des poubelles.

En réalité il ne fait que pourrir les manifestations et les gréves, qu'effrayer les populations qui vont se désolidariser des mouvement protestataires. Il travaille contre le peuple.

En ce qui concerne la conduite de notre pays, il manque un pilote dans l'avion, c'est une certitude.

La 5ème république nécessite un homme fort, non un enfant capricieux qui veut une chose et son contraire et qui trépigne quand on le contrarie.

"Malheur au pays dont le prince est un enfant."

Dans une France exsangue, Macron osera-t-il encore user du même procédé, envoyer des hélicoptères balancer de l'argent magique pour éteindre l'incendie qu'il a personnellement attisé ?

Ou alors est-ce qu’une réformette quasiment vidée de toute efficacité mais alimentée par l'inflation, l'état du pays, la rancœur, la colère la haine qui monte, peut faire vraiment exploser le pays ?

Un risque certain existe à jouer ainsi avec le feu, celui que le pompier pyromane qui joue le pourrissement se fasse déborder par l’incendie.

Que les élites aveugles prennent garde : « Quand les moutons enragent, ils sont pires que les loups ».

Tout reste possible !