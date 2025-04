Le destin inachevé de Jacques Duhamel

« Son destin est inachevé. Il avait les qualités pour présider un jour la République. » (Jacques Barrot, le 2 octobre 2009).

L'ancien leader centriste français Jacques Duhamel est né il y a exactement 100 ans, le 24 septembre 1924 à Paris. C'est l'occasion de revenir sur sa trajectoire politique assez particulière et malheureusement trop courte puisqu'il est mort le 8 juillet 1977 (également à Paris), à presque 53 ans, des suites d'une sclérose en plaques.



Jacques Duhamel était un personnage très important du centrisme post-gaullien dans l'histoire de la Cinquième République. Alors que les centristes (MRP puis Centre démocrate) étaient traditionnellement opposés aux gaullistes dans les élections (au point que la bonne performance électorale de Jean Lecanuet a entraîné le ballottage de De Gaulle en décembre 1965), il fit partie des centristes qui ont préféré Georges Pompidou à Alain Poher (CD) à l'élection présidentielle de 1969, créant une scission parmi les centristes (PDM puis CDP) qui se sont réunifiés avec le septennat de Valéry Giscard d'Estaing dans une seule formation (CDS), l'une des plus importantes composantes de la future UDF (dont le dernier président fut François Bayrou avant la création du MoDem).



Malgré son implantation politique dans le Jura, Jacques Duhamel a été enterré au cimetière de Sanary-sur-Mer, pas très loin de Toulon, et surtout, près de la propriété familiale, celle qui a conduit l'un de ses fils, Olivier Duhamel, célèbre universitaire en droit constitutionnel, à inviter le Tout-Paris socialo-bobo chaque été, lieu de réseautage et période un peu trop conviviale selon certains enfants de la troupe (lire ou relire le témoignage émouvant de Camille Kouchner).



Puisque j'en suis à évoquer la famille, Duhamel est un nom relativement courant. Jacques et Colette (sa femme) ont eu quatre fils, Jérôme (1948-1971), énarque mort à 23 ans d'un accident, marié à une fille de la famille Servan-Schreiber, liée aussi à la famille de Pierre Mendès France ; Olivier (né en 1950) ; Stéphane (né en 1951) qui a été président de RTL et président de "La Provence" ; enfin, Gilles (né en 1952), médecin et haut fonctionnaire, ancien membre de cabinets ministériels, ceux de Bernard Kouchner, Martine Aubry et Dominique Gillot. Jacques Duhamel était aussi le beau-frère de l'actrice Marie-France Pisier, elle-même aussi belle-sœur du fils de Jacques, à savoir Olivier, par un autre mariage. Après la mort de Jacques Duhamel, la veuve Colette s'est remariée avec l'éditeur Claude Gallimard (fils de Gaston Gallimard, fondateur de la célèbre maison d'édition). Alain Duhamel et Patrice Duhamel ne sont pas de la même famille (sauf erreur de ma part).



Jacques Duhamel avait le profil des personnalités que les gaullistes du début de la Cinquième République aimaient promouvoir en politique, et pourtant, il n'était pas gaulliste mais centriste. Il avait deux onctions gaulliennes : d'abord, à 17 ans, il s'est engagé dans la Résistance ; ensuite, il a suivi des écoles prestigieuses juste après la guerre, l'IEP de Paris (section finances publiques) associé à une licence en droit, et l'ENA, dans sa première promotion (parmi ses camarades de promotion se trouvaient Yves Guéna, Simon Nora, François-Xavier Ortoli, Alain Peyrefitte, Paul Teitgen, etc.). Brillant étudiant, Jacques Duhamel en est sorti dans la botte (comme on dit), affecté au Conseil d'État (l'un des meilleurs postes de l'administration).



Membre de cabinets ministériels sous la Quatrième République, Jacques Duhamel a travaillé pendant sept ans avec celui qui allait devenir son mentor en politique, à savoir Edgar Faure, notamment au Ministère des Finances dont il fut le directeur de cabinet. C'est à ce moment-là qu'il a recruté dans le cabinet d'Edgar Faure deux recrues intéressantes, Simon Nora (ancien résistant comme lui, engagé dans le Jura, condisciple de l'ENA et futur directeur de l'ENA, proche de Pierre Mendès France, Jean-Jacques Servan-Schreiber et François Giroud) et Valéry Giscard d'Estaing (futur ministre puis Président de la République). Après la chute du gouvernement Mendès France (en 1955), Edgar Faure lui a succédé à la Présidence du Conseil et Jacques Duhamel l'a suivi comme principal collaborateur (dircab), ce qui fut une expérience d'exercice du pouvoir très instructive. Il était chargé notamment des négociations avec le roi du Maroc Mohammed V (encore en exil à Madagascar).



Ensuite, Jacques Duhamel est devenu directeur général du Centre national du commerce extérieur (son père, mort en 1940, exerça lui-même les fonctions de directeur général de la Société générale d'immigration, organisme patronal pour recruter des employés étrangers en France après le choc démographique de la Première Guerre mondiale).



L'année 1962 a marqué un tournant dans la vie de Jacques Duhamel : de haut fonctionnaire, collaborateur d'hommes politiques, il allait devenir acteur, homme politique lui-même. Cela ne s'est pas fait sans grincement de dent. Ainsi, Alain Peyrefitte a relaté un échange tendu entre De Gaulle (Président de la République) et Valéry Giscard d'Estaing (Ministre des Finances) une foire internationale. Le problème, c'est que ceux qui étaient chargés en principe de les organiser, dont Jacques Duhamel en tant que responsable du commerce extérieur, étaient absents de leur poste car en campagne pour les élections législatives (à la suite de la dissolution de 1962).



Voici une partie du dialogue rapportée. Giscard : « Ceux qui devaient diriger l'exposition n'étaient pas là, sollicités par des besognes électorales. ». DG : « Pourquoi donne-t-on de pareilles tâches à des candidats aux élections ? ». Giscard : « Ils avaient reçu ces tâches avant de devenir candidats ; [ils] ne se doutaient pas qu'ils seraient accaparés au mois d'octobre. ». Ce qui était cocasse, c'est que De Gaulle râlait des conséquences de sa propre décision de dissoudre l'Assemblée. Et il a insisté auprès de VGE pour que la prochaine exposition universelle, à Montréal, fût organisée, pour la France, par son ministère lui-même : « Il faut que la France, au cœur du Canada français, montre ce qu'elle est capable de faire. Songez-y dès maintenant ! ».



Avec ce témoignage, on voit à quel point la France était encore dans l'amateurisme des relations économiques internationales. C'est amusant d'y voir le parallèle avec la dissolution de 2024 et l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 qui était très professionnelle. Alain Peyrefitte a annoté cette réflexion personnelle, un peu agacé contre De Gaulle : « Le gouvernement a été censuré. Il est en sursis. Nul ne sait si, après la campagne électorale qui fait rage, il ne va pas être congédié, et De Gaulle avec lui. (…) Sur le moment, cela nous donnait une impression surréaliste. Vu d'aujourd'hui, et quand on songe au discours qu'il prononcera cinq ans plus tard au balcon de l'hôtel de ville de Montréal, c'est la continuité du dessein qui étonne, ou la capacité d'anticipation. ».



Parallèlement à ses fonctions de haut fonctionnaire, Jacques Duhamel s'est effectivement engagé dans la vie politique sur les traces du radical Edgar Faure, grande figure politique du Jura (il fut élu notamment président du conseil régional de Franche-Comté). Ce dernier a été battu aux élections législatives de novembre 1958 à la première circonscription du Jura par le candidat MRP, tandis que dans la seconde circonscription (à l'époque, le Jura n'avait que deux députés), c'est le candidat gaulliste qui l'a emporté sur le candidat radical. Après la dissolution de 1962, Jacques Duhamel a été élu député de la seconde circonscription du Jura en novembre 1962 avec l'étiquette radicale et le soutien d'Edgar Faure contre le député gaulliste sortant grâce à la colère antigaulliste des autres partis (pour protester contre l'élection du Président de la République au suffrage universel direct). En effet, au second tour, le candidat MRP et le candidat communiste auraient pu se maintenir, ce qui aurait favorisé la réélection du candidat gaulliste, mais l'union des antigaullistes a profité au mieux placé, Jacques Duhamel (qui est passé de 25,6% au premier tour à 52,5% au second tour avec 5 points de participation en plus).



Jacques Duhamel fut réélu en mars 1967 avec 51,6% (sous l'étiquette du Centre démocrate CD), en juin 1968 avec 77,9% (sous l'étiquette CD), très haut score après le désistement entre les deux tours du jeune candidat gaulliste Robert Grossmann (président national de l'UJP, qui était déjà implanté dans sa ville natale Strasbourg ; Robert Grossmann était un recruteur de talents, jeunes gaullistes, en particulier Michel Barnier, Jean-Louis Bourlanges, Alain Carignon et Nicolas Sarkozy...). Il fut encore réélu en mars 1973 avec 58,1% (sous l'étiquette CDP) face au candidat socialiste (qui allait être élu député de cette circonscription en juin 1981 et maire de Dole en mars 1977).



Très vite, Jacques Duhamel a pris beaucoup d'influence au sein des députés centristes (il connaissait parfaitement le règlement intérieur de l'Assemblée). À l'origine, entre 1962 et 1967, en raison de sa proximité avec Edgar Faure, il s'est inscrit au groupe Rassemblement démocratique qui regroupait les députés principalement radicaux, puis au groupe Progrès et Démocratie moderne (PDM) entre 1967 et 1969, présidant le Centre Démocratie et Progrès (CDP) qu'il a fondé le 8 juin 1969, existant jusqu'à la fondation du CDS le 23 mai 1976, la partie qui s'est séparée du Centre démocrate pour soutenir la candidature de Georges Pompidou en 1969.



Dans cette scission, Jacques Duhamel, René Pleven et Joseph Fontanet (un autre montagnard, de Savoie) ont entraîné la jeune garde centriste, à savoir Pierre Méhaignerie, Jacques Barrot et Bernard Stasi qui allaient diriger le CDS dans les années 1980. Au contraire, Jean Lecanuet et André Diligent sont restés à la maison mère, opposés au pompidolisme. Parmi les membres du CDP, on comptait Eugène Claudius-Petit, Aymar Achille-Fould, Pierre Bernard-Reymond, Pierre Sudreau, André Audinot, Jean-Jacques Beucler, Jean Seitlinger, etc.



Après les élections de 1973, les centristes du CDP se sont réunis dans le groupe UC (Union centriste), faisant partie de la majorité présidentielle appelée URP (Union des républicains de progrès), puis, après l'élection de VGE, en juillet 1974, dans le groupe des Réformateurs, centristes, démocrates sociaux (RCDS) réunissant le CDP, le Centre démocrate et les radicaux, ces deux derniers regroupés en mouvement des réformateurs (Jean Lecanuet et JJSS). Petite note : comme on le voit, l'historique des chapelles centristes est assez compliqué, et cela le reste encore de nos jours avec Renaissance, le MoDem, Horizons, Les Centristes, le Parti radical, l'UDI, l'Alliance centriste, Gauche moderne, FDE, etc. !



Parallèlement à son élection parlementaire, Jacques Duhamel s'est implanté localement dans le Jura, en se faisant élire puis réélire maire de Dole d'avril 1968 à janvier 1976. Le journaliste Pierre Viansson-Ponté a expliqué à son propos : « Il a conquis le Jura, mais le Jura l’a à son tour conquis. ». Dans ses interventions politiques, il défendait souvent le Jura, et ses habitants.



La campagne présidentielle de 1969 a fait rapprocher les principaux dirigeants du CDP de non seulement Georges Pompidou mais aussi de Valéry Giscard d'Estaing, soutien majeur de Pompidou. L'élection de Georges Pompidou les a donc logiquement fait entrer au gouvernement de Jacques Chaban-Delmas : René Pleven à la Justice, Jacques Duhamel à l'Agriculture et Joseph Fontanet au Travail, Emploi et Population, tandis que VGE revenait à l'Économie et aux Finances.



Jacques Duhamel fut ainsi Ministre de l'Agriculture du 22 juin 1969 au 7 janvier 1971 (il avait un secrétaire d'État rattaché auprès de lui, le gaulliste Bernard Pons). Il fut ensuite nommé Ministre des Affaires culturelles dans les gouvernements de Jacques Chaban-Delmas et Pierre Messmer, du 7 janvier 1971 au 28 mars 1973, dans une difficile succession de ses prédécesseurs André Malraux et Edmond Michelet, et une amusante transition de l'Agriculture à la Culture.



C'est à la Culture que Jacques Duhamel a su impulser ses propres idées. Son principe était de diffuser la culture parmi toutes les couches populaires. Il ne faut pas que la culture soit réservée à une élite. Maire d'une ville moyenne, il a beaucoup œuvré pour donner des subventions à des monuments d'importance seulement locale, afin d'en faire profiter les gens sur tout le territoire. Il a été un acteur de la décentralisation des événements culturels. Son principe : « La culture doit aider une journée de travail à devenir une journée de vie. ». Il a élargi la règle d'investir 1% des travaux publics dans l'art à tous les équipements publics (suscitant parfois incompréhensions et dépenses publiques superflues). Il a par ailleurs nommé Jack Lang à la tête du TNP (théâtre national populaire).



Profondément malade, Jacques Duhamel renonça à poursuivre sa tâche ministérielle après les élections de mars 1973, se contentant de ses mandats de député-maire de Dole (il démissionna de la mairie en janvier 1976). Ses successeurs au Ministère de la Culture furent l'écrivain Maurice Druon, puis Alain Peyrefitte (condisciple de l'ENA).



En 1974, il a fait le mauvais choix : très séduit par la Nouvelle société, il a soutenu la candidature de Jacques Chaban-Delmas en 1974, mais le CDP s'est divisé entre cette candidature et celle de VGE. Jacques Barrot, par exemple, a choisi de soutenir VGE, ce qui l'a amené à entrer au gouvernement de Jacques Chirac (il est resté au gouvernement pendant tout le septennat de VGE).



Le témoignage de Jacques Barrot est d'ailleurs très intéressant car Jacques Duhamel fut pour lui une référence politique majeure, sa personnalité a illuminé son engagement politique. Jacques Duhamel incarnait un centrisme déterminé mais pas arrogant, pas mou mais ferme, pas mou mais doux : « C'était un leader très attachant qui avait su créer une équipe autour de lui, toujours avec modestie et un grand respect des autres. Chez cet humaniste convaincu, l'être l'emportait sur l'avoir et plus encore sur le paraître. ». Interrogé par Fabrice Veysseyre-Redon pour "Le Progrès" le 2 octobre 2009, Jacques Barrot, qui fut aussi ministre sous la Présidence de Jacques Chirac et Vice-Président de la Commission Européenne un peu plus tard, expliquait avec une pointe d'amertume : « Son destin est inachevé. Il avait les qualités pour présider un jour la République. ».





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (21 septembre 2024)

http://www.rakotoarison.eu





