Le nombre de faillites explose en France

Faillites en cascade dans le commerce et la restauration ! La France a enregistré la plus forte hausse de défaillances d’entreprises de son histoire ! Les entreprises du commerce et de la restauration sont particulièrement touchées.

La France a enregistré en 2022 la plus haute augmentation de défaillances d’entreprises de son histoire, à près de 50 % sur un an, selon un rapport du cabinet spécialisé Altares.

En tout, ce sont 42 500 entreprises qui ont mis la clef sous la porte en 2022, soit +49,9 % par rapport à 2021 – un chiffre inégalé, résultant d’une reprise économique à la traîne depuis la Covid-19.

+78 % chez les PME

Si les entreprises les plus concernées par les faillites restent les plus petites, la situation est de plus en plus préoccupante dans les PME (10 à 99 employés), et ce dans toutes les régions de France : « 3 214 ont défailli en 2022 contre 1 804 en 2021, soit une envolée de +78 % sur un an », selon le rapport. Un tiers de ces défaillances ont eu lieu sur les trois derniers mois de 2022, soit une augmentation de 93 %.

ANALYSE : Quasiment 9.000 entreprises françaises ont mis la clé sous la porte au 3e trimestre 2022, ce qui fait décoller le niveau de défaillances de 69% sur un an. Le secteur de la construction subit lui aussi une hausse des procédures judiciaires, même si celle-ci est toutefois moins rapide que la moyenne nationale. Mais certains segments d'activité paient un lourd tribut.

"Un taux jamais observé en 25 ans", "une hausse record" : c'est par ces mots peu rassurants que le groupe Altares, spécialisé dans les données d'entreprises, commente l'explosion des défaillances de sociétés françaises constatée au 3e trimestre 2022 dans sa traditionnelle étude consacrée au sujet. Entre le 1er juillet et le 30 septembre derniers, 8.950 procédures judiciaires collectives ont été ouvertes, soit 68,5% de plus comparé à l'été 2021.

Ce sont les décisions catastrophiques du gouvernement Macron liée à la crise sanitaire, avec un quasi arrêt de notre économie durant le confinement de 2 mois, qui a été totalement contre productif pour les TPE et PME ainsi l'alignement de France sur la politique guerrière de Mme Von der Leyen et les sanctions qui n'ont pas frappé la Russie mais les européens qui conduisent notre pays dans le mur !



Mais qui soutient réellement la France ? Le combat des Russes contre les NAZI leur avait couté 27 millions de morts durant la deuxième guerre mondiale !

Il faut arrêter cette guerre qui détruit nos vies aux grand profit des États-Unis !

Prix de l'énergie : faut-il craindre un "mur de faillites" d'entreprises en 2023 ? Malheureusement OUI !

Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) est un outil pour cacher les chômeurs car les demandeurs d'emploi ayant signé ce contrat sont classés comme stagiaires et ils ne figurent pas dans les statistiques du chômage !

Et que fait le gouvernement ?

Il poursuit avec la désinformation et reste fidèlement aligné sur sa politique basée sur des mensonges !

Bruno Le Maire : "Il n'y a pas de mur de faillites" Quel optimisme déplacé !

Que demande le peuple ?

On ne demande pas des aides mais une politique saine orientée vers la classe populaire et la classe moyenne et pas dans le seul intérêt de multinationales entre autres les GAFA et le monde de la grande finance !



On demande le retrait du gouvernement qui nous ne représente pas !