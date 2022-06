Le Programme commun de l’union de la gauche, 50 ans plus tard…

" je les rappelle rapidement : 1/ mesures économiques et sociales complètement hors sol, non finançables et irréalistes (voir 1981-1982) ; 2/ refus du nucléaire complètement aberrant au moment où le bouleversement climatique et les considérations géopolitiques poussent au contraire à développer le nucléaire civil ; 3/ abandon de la laïcité au profit d’un islamo-gauchisme électoraliste ; 4/ sortie de facto de l’Union Européenne ; 5/ proximité de Vladimir Poutine et sortie de l’OTAN, pourtant seul salut actuel pour éviter la guerre et les visées expansionnistes de Poutine

«

Démontage point par point :

1)Bien évidemment,rien n’est finançable quand les dirigeants du pays restent volontairement dans le système de la Dette usuraire imposée par la paire Giscard-Pompidou et l’UE. Le mot »irréaliste« est juste l’alibi choisi pour ne rien faire.

2)Le coup du bouleversement climatique, il suffit de rappeler que l’être humain avec son espérance de vie limitée ne peut absolument pas juger des évolutions climatiques précédentes naturelles ; il s’agit là encore d’un argument trompeur destiné à noyer le poisson. Sur les énergies, il y a surement à faire, mais rien ne se fera sans sortir du système de la Dette (qui permet aux bénéficiaires de racheter n’importe quelle découverte et de la mettre au placard / ou de faire assassiner le concepteur)

3)Rappelons quand même qui a initié le phénomène de l’immigration sans freins : les mondialistes, dont Macron est la marionnette.

4)Revoir le 1 puisque c’est une des barrières qui bloquent tout

5)Mouaaarf !!!...

L’OTAN s’est étendu jusqu’aux frontières immédiates de la Russie, mais c’est Poutine qui a des visées expansionnistes. Trop fort rayon »inversion accusatoire" le Rototo...Une synthèse...