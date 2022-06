Législatives 2022 (5) : 6 293 candidats pour 577 sièges de députés.

Ou l’inverse.

« Son récent tweet « La police tue » provoquera sans doute un léger déplacement de voix en faveur de la majorité présidentielle. »

Parce que ne déformons pas la réalité ni les citations (c’est vraiment une mauvaise habitude des médias, osons un jeu de mot, qui nous matraquent trop souvent ainsi J). JLM parle expressément du syndicat Alliance et de ses dérives, ce qui est une posture courageuse d’homme d’état responsable. Cela faisait longtemps qu’on n’avait plus vu ces postures.

Mélenchon ne se cache pas et parle à propos non pas de la police en général mais du syndicat Alliance de dérives syndicales préoccupantes vers l’extrême-droite. À juste titre. Si des syndicalistes en pleine campagne électorale font passer une sorte de petit examen de passage à des politiques en contestant la loi sans même dire qu’avant tout la Justice manque de moyens il y a là une dérive inquiétante.

Le fond de l’affaire c’est le double discours de la droite (et de l’extrême-droite) qui a exploité électoralement l’insécurité (Sarkosy et son karcher qui finance ensuite les faveurs fiscales accordées aux plus riches en supprimant des postes de fonctionnaires dont 11000 dans la sécurité) et qui finit par mettre plus tard sous Macron entre ses responsabilités vis-à-vis des politiques publiques économiques et sociales et son absence de dialogue la police devant les mouvements sociaux qui n’ont plus que la rue pour s’exprimer.

Pour corser un peu l’équation, elle a depuis 20 ans, entretenu l’existence de ghettos de pauvres et d’immigrés. Et en bout de chaîne, cette incurie et ces conséquences pèsent chaque jour sur les épaules de nos policiers qui se sentent incompris, exploités et qui sont surmenés et désorientés. Si on rajoute malgré les promesses largement diffusées dans les médias, la non satisfaction des besoins de formations, les heures supplémentaires imposées payées avec retard, tout est fait pour que des dérives au sein du corps surgissent .C’est cela que la FI dénonce ainsi que les dérives individuelles que les policiers sont les premiers à déplorer.