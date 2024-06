Législatives 2024 (12) : un isoloir, ce n’est pas une cabine d’essayage !

« Je trouve que c'est assez frappant d'entendre "on n'a jamais essayé". On a essayé. (…) Regardez Perpignan. Regardez la première décision de Louis Aliot quand il a été nommé maire, c'est d'augmenter de 17%. (…) "Femme actuelle" (…) : classement des cinquante villes où il fait bon ou mauvais de vivre en France quand on est une femme. Quelle est la cinquantième ville sur cinquante ? Perpignan. Plus de financement d'associations féministes, l'insécurité qui explose. Mantes-la-ville, c'était pareil, 10% d'augmentation pour le maire. Fréjus. David Rachline : une enquête ouverte pour corruption, pour des marchés publics truqués (…). Je veux juste dire : on a essayé, il y a des villes Fréjus, Perpignan, regardez le bilan et lisez les programmes, projetez-vous dans l'après. Ce n'est pas le ni-ni, le non-non qui compte, c'est ce que les politiques vont faire pour vous ou contre vous ! » (Olivia Grégoire, le 27 juin 2024 sur BFMTV).

Ce qu'a raconté la ministre Olivia Grégoire ce jeudi matin avait du sens : tenter de se projeter dans l'avenir avec les programmes des uns et des autres. Mais elle donnait des arguments de raison là où le rejet du Président Emmanuel Macron est de l'ordre de l'émotion. Même les plus aptes, parmi les LR modérés, à soutenir la politique du gouvernement, ils rejettent la méthode beaucoup trop autoritaire du Président de la République.



Pour ce dernier jour de campagne des élections législatives, la situation semble bloquée dans les sondages sur "presque" une majorité absolue pour le RN. C'est le "presque" qui fait tout et qui ne fait rien. Y aura-t-il une autre majorité, alternative, une impossible majorité ?



Malgré les sondages, jamais la situation n'a été aussi inquiétante pour les Français, qui ressentent à plus de 80% dans les sondages un réel malaise depuis la dissolution, un malaise du même ordre que lors du premier confinement contre le covid-19. Où nous emmène-t-elle donc, cette dissolution ? Vers un cauchemar où il faudrait choisir en gros entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ? Ce cauchemar que j'avais craint faire en 2017 et en 2022.



Ce qui est clair, et les instituts de sondage l'ont repéré aussi, c'est qu'il y aura une forte participation le 30 juin 2024 : au moins les deux tiers des inscrits (au lieu de moins que la moitié il y a deux ans). Cela rejoint la participation des dernières élections législatives non couplées avec une élection présidentielle, à savoir 1997. D'autres petits signes le confirment. Ainsi, 410 000 Français de l'étranger ont déjà voté en deux jours depuis mercredi, au lieu des 250 000 au total aux dernières élections. Le site Internet a même été saturé par la trop forte demande. Les procurations, qui se font plus facilement maintenant, ont explosé, cinq fois plus qu'en juin 2022, avec au soir du 26 juin 2024, « 2 124 918 millions » de procurations délivrées (retirez le mot "millions" et vous corrigerez l'amusante erreur de LCI).



À qui la participation va-t-elle profiter ? A priori, à tous les candidats, à tous les camps. Toutes les catégories sociales envisagent de participer plus, les jeunes, les moins jeunes, les ouvriers, les cadres supérieurs, les retraités, etc. C'est clair que ces élections éclair sont considérées comme cruciales. Avec toujours cette petite rancœur contre celui qui les a imposées. Elles sont l'occasion de retour de vieilles connaissances comme Jean Myard (gaulliste outrageusement soutenu par le RN), Dominique Voynet, François Hollande, etc. Certains autres se démasquent comme Jérôme Sainte-Marie qui est candidat RN après avoir vaguement fait semblant d'être un politologue sondagier sur les plateaux de télévision pendant des années.



Le dernier débat qui a fait intervenir Gabriel Attal, Jordan Bardella et Olivier Faure le jeudi 27 juin 2024 sur France 2 (qu'on peut revoir à la fin de cet article) n'apporte pas beaucoup d'éléments nouveaux et ne fera probablement pas changer les lignes. Après Jean-Marc Ayrault la première semaine, Martine Aubry, maire de Lille, depuis sa mairie, s'est exprimée ce 27 juin 2024 pour soutenir les candidats de la nouvelle farce populaire. Cependant, ces socialistes dont je ne doute pas de la sincérité n'ont pas compris qu'en s'alliant avec France insoumise, ils se sont interdit le vaste front républicain qu'ils réclamaient face au RN.



Je m'arrêterai à ces deux points-là : France insoumise considérée comme l'extrême gauche et le ressentiment contre Emmanuel Macron. Au-delà du fait que FI a donné son investiture entre autres à Philippe Poutou, qui est du NPA, le comportement des insoumis a de quoi s'inquiéter.



Au cours d'une réunion publique qui avait invité successivement tous les candidats de ma circonscription (cinq sont venus sur les huit), j'étais intéressé par la réponse des deux questions de la salle en rapport avec ces deux sujets, du député sortant Paul Midy, candidat à sa succession.



La première question était : pourquoi, vous, la majorité présidentielle, considérez que les insoumis sont d'extrême gauche alors que le Conseil d'État ne les considèrent pas comme tels ? Paul Midy a répondu ainsi : le Conseil d'État donne une réponse juridique et pas politique mais lui-même considère en effet que les insoumis sont des extrémistes et des populistes : « Je les qualifie de force extrémiste populiste ». Pour trois raisons.



La première raison : les dépassements fréquents de nombreuses lignes rouges. Quelques exemples : quand Jean-Luc Mélenchon a parlé de « camper » pour Yaël Braun-Pivet dont le nom est d'origine juive, l'allusion était très claire et volontaire. Idem pour Mathilde Panot qui a parlé de « rescapée » pour la Première Ministre Élisabeth Borne qui a eu de la famille rescapée des camps, c'est pareil, c'était dit intentionnellement, ce n'était pas une maladresse mais dit en conscience. Le soutien à Sainte-Soline avant, pendant et après les manifestations très violentes étaient des soutiens clairs des actes de guerre et des appels à la violence.



La deuxième raison : Jean-Luc Mélenchon s'appuie sur la remise en cause des institutions par la violence. Notamment dans l'hémicycle. Paul Midy a eu cette formule : « On bosse tous les jours en open space ! » (dans l'hémicycle). Les insoumis sont des gens intelligents, tout cela est conscientisé, voulu. Cette violence n'est pas une manière d'exercer sereinement la démocratie. France insoumise a aussi investi un candidat fiché S. Ce n'est pas une erreur des services de renseignement. Le candidat a été fiché S parce qu'il préside un groupe, Jeune garde, qui serait antifasciste. Mais Paul Midy, qui fut directeur général de LREM, a connu des personnes de son équipe, appartenant aux Jeunes avec Macron, qui ont été tabassés par ce groupe très violent Jeune garde. FI choisit la méthode de la violence.



La troisième et dernière raison : le programme du NFP est ouvertement populiste. Il n'est pas fait pour être le meilleur programme pour la France, non. Il est simplement fait d'une liste de promesses, juste pour faire plaisir aux électeurs, sans considération de l'intérêt général.



Pour ma part, je reste encore sidéré que les autres partis de gauche (PS, PCF, EELV) aient accepté, en deux jours, de se lier ainsi tant électoralement que programmatiquement avec un tel parti extrémiste. Ce sera sans doute une grande énigme politique (dans ces élections, il y en a d'autres qui seront aussi analysées encore dans quelques décennies dans les livres de sciences politiques).



L'autre question très pertinente posée à Paul Midy, elle l'a été par un ancien électeur d'Emmanuel Macron de 2017 qui semble être déçu (je ne suis pas sûr de son vote actuel) : selon vous, qu'est-ce qui a cloché avec Emmanuel Macron depuis sept ans ? Paul Midy a répondu deux choses : d'abord, ils n'ont pas été crédibles sur la transition écologique, ce qu'il a expliqué par une mauvaise communication (mais c'est peut-être plus que cela), les gens ont eu peur, en ont marre et ils n'ont pas su faire embarquer dans ce grand enjeu la plupart des gens ; ensuite, il pense qu'ils ont raté le sujet de l'immigration. Ils avaient une politique équilibrée et raisonnée sur l'immigration, applicable dans le cadre des valeurs républicaines, et ils n'ont pas été compris ou ils n'ont pas convaincu.



Sa circonscription a beaucoup bougé politiquement, a souvent alterné, dans le passé, entre un député UMP et un député PS, et en 2022, Paul Midy a conquis la circonscription face au député sortant avec 18 voix seulement d'écart (sur 68 469 inscrits !). Comme il s'est pas mal démené pour l'innovation, la recherche et le financement des jeunes entreprises (jusqu'à créer 50 000 emplois), partisan du plein emploi qui changera fondamentalement les rapports entre les employeurs et les employés, et apportera des ressources supplémentaires pour l'école, la santé, l'armée, etc., il pourrait croire que les électeurs lui en seraient reconnaissants. Toutefois, les élections législatives suivent souvent des lois politiques particulièrement déchirantes pour les hommes et les femmes en quête de réélection, en particulier lui qui assume totalement son soutien à Emmanuel Macron dont la photographie est sur ses documents de campagne (au contraire d'autres collègues), aux côtés de Gabriel Attal et de son prédécesseur Édouard Philippe.





Sylvain Rakotoarison (27 juin 2024)

