Législatives 2024 (2) : clarification ou chaos ?

J’ai opposé ce commentaire à un auteur qui faisait l’éloge du RN. Il est donc juste de le faire pour quelqu’un qui a tant vanté les mérites de la macronie.

Les français ne sont pas tout à fait les couillons que vous imaginez.

→ Le RN au pouvoir ? Un « risque nécessaire » pour le patron du MEDEF (23/03/23)

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-fauvelle-dely/reforme-des-retraites-loi-immigration-salaire-de-patrick-pouyanne-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-interview-de-geoffroy-roux-de-bezieux_5708426.html

Nos oligarques envisagent depuis un moment de soutenir une coalition avec l’extrême-droite tout en tentant de remettre en selle un tenant du social-libéralisme à la Hollande, Vals et compagnie qui peut toujours être utile dans des moments délicats. Qui peut toujours servir, ayant déjà fait ses preuves puisqu’il vote toujours dans le bon sens dans les moments décisifs. Von Der Leyen a commencé d’en parler avec Méloni et Marine Le Pen cherche comment intégrer l’équipe pendant que la carte des coups de théâtre est rejouée.

Nous allons enfin sortir de la situation que nous vivons depuis 2017, pris au piège de la partie de dupes qui se joue contre nous les citoyens en perte de repères quant à la démocratie qui est censée être notre régime politique. Partie qui se joue entre la macronie qui est la façade politiquement correct du système et la lepénie et ses annexes, la version populiste aux deux visages et usages, l’épouvantail quand le bon chic bon genre fait encore illusion ou la roue de secours du système oligarchique quand cela commence à craquer.

Ce matin sur France Info, on y parlait comme si le RN avait déjà gagné tandis que sur F.Inter un Gluksmann tentait encore de semer la division à gauche.

Qui n’a pas compris que la manœuvre de ces deux compères en concurrence pour servir les mêmes maîtres, est déjouable, notamment en ne nous trompons pas sur le sens et la finalité du jeu des médias qui redoublent d’efforts dans ces moments clef. C’est le moment T à saisir et à ne pas louper.Pour revenir à une pratique plus respectueuse et plus pacifiée de notre vie politique et du traitement des problèmes à résoudre.Votons avec détermination afin de disposer des outils d’une démocratie fonctionelle et respectable.Il est plus que temps.