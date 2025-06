Législatives 2024 (45) : Michel Barnier, le choix de l'apaisement.

« Ne sois jamais sectaire ! Le sectarisme est une preuve de faiblesse. Quand on est sectaire, c'est qu'on n'est pas sûr de ses idées. » (Michel Barnier, le 5 septembre 2024 à Matignon).

Cette parole, elle n'est pas du nouveau chef du gouvernement, mais de sa mère lorsqu'elle a assisté à sa première réunion politique, au tout début des années 1970. Il la garde au fond du cœur comme une sorte de devise personnelle. Ça y est, enfin ! Le Président Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier Premier Ministre ce jeudi 5 septembre 2024.



Au bout de 51 jours de vide gouvernemental, Michel Barnier a été nommé, cumulant 51 années d'expérience politique ! À 73 ans, il entre à Matignon avec le plus grand âge de la Quatrième et de la Cinquième Républiques réunies (le précédent record était 66 ans avec Pierre Bérégovoy). Pas de la Troisième République car on peut "se souvenir" (façon d'écrire !) que Clemenceau est revenu au pouvoir à l'âge de 76 ans. Et Michel Barnier a succédé au plus jeune chef de gouvernement de toutes les républiques, Gabriel Attal (34 ans à sa nomination).



Je suis ravi de la nomination de Michel Barnier car je crois vraiment que c'est le choix de l'apaisement. Michel Barnier est incontestablement un acteur de "l'ancien monde" dans le sens macronien du terme. Il a commencé son militantisme à l'âge de 15 ans sous les couleurs de l'UJP qui rassemblait les jeunes gaullistes. De la même promotion à Sup de Co Paris que Jean-Pierre Raffarin, il a travaillé très vite pour la politique, membre du cabinet du premier Ministre de l'Environnement Robert Poujade de 1973 à 1974, ce qui pourrait expliquer son attention portée à l'environnement qui fut son premier ministère en 1993. Il a travaillé aussi dans les cabinets des ministres Pierre Mazeaud (Jeunesse et Sports) puis Antoine Rufenacht (Commerce et Artisanat) de 1974 à 1978.



À 22 ans, en 1973, il a conquis son premier mandat électoral, conseiller général de Bourg-Saint-Maurice, qu'il a conservé jusqu'en 1999. De mars 1982 à septembre 1999, il a présidé le conseil général de Savoie (à partir de 31 ans, plus jeune président du conseil général, département qu'il a repris à la gauche) avec un projet ambitieux, l'organisation des Jeux olympiques d'hiver en 1992 à Albertville, avec Jean-Claude Killy. Auparavant, il s'est fait élire député RPR de Savoie, en mars 1978, il était alors le plus jeune député de France, à 27 ans, après avoir été le plus jeune conseiller général.



S'il a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité (particulièrement anachronique) en décembre 1981 (comme beaucoup de députés de droite), il a voté pour l'abolition de la peine de mort en septembre 1981. La grande réussite des JO d'Albertville l'a propulsé sur la scène nationale. Ou plutôt, l'a conforté sur la scène nationale car dès le printemps 1989, il faisait partie des Douze Rénovateurs de l'opposition, des trentenaires et des quadragénaires voulant prendre le pouvoir sur les plus âgés. L'initiative a foiré, elle n'a duré que quelques mois (un printemps) et n'a pas eu de suite, mais elle a été une bonne école de concertation entre UDF et RPR, avec des personnalités à fort caractère : François Bayrou, Philippe Séguin, Dominique Baudis, Michel Noir, Philippe de Villiers, Charles Millon, Bernard Bosson, François Fillon et quelques autres dont Alain Carignon, le voisin, qui a conquis la mairie de Grenoble et la présidence du conseil général de l'Isère à la gauche (Hubert Dubedout et Louis Mermaz) à la même époque.



La deuxième cohabitation l'a propulsé au gouvernement. De 1992 à 2021, Michel Barnier a eu une carrière ministérielle un peu en dents de scie, alternant mandats parlementaires (député, sénateur, député européen) et responsabilités ministérielles (Environnement, Affaires européennes, Affaires étrangères, Agriculture et Pêche) et européennes deux fois nommé commissaire européen (politique des régions, puis marché intérieur et services). Pour son second mandat, il avait rang de Vice-Président de la Commission Européenne et a tenté en 2014 et en 2019 de se présenter à la Présidence de la Commission Européenne sous l'étiquette du PPE (démocrate chrétien, parti européen de centre droit dominé par la CDU allemande). Il a eu également pour mission de négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne après le Brexit, d'octobre 2016 à mars 2021, où il a montré fermeté et souplesse dans les discussions (particulièrement compliquées d'un point de vue juridique).



Dernière démarche politique de Michel Barnier, c'était sa candidature à la primaire LR de décembre 2021 : candidat le mieux placé dans les sondages, mais piètre débatteur, il s'est retrouvé à la troisième place derrière Valérie Pécresse et Éric Ciotti. C'était l'occasion de montrer sa détermination mais aussi son opposition à Emmanuel Macron à qui il voulait succéder en 2022. Pour cette élection interne, il a fait des propositions très droitières en demandant un moratoire sur l'immigration ainsi qu'un référendum et le désengagement de la France de la Cour de justice de l'Union Européenne (ce qui a beaucoup surpris les pro-Européens).



Michel Barnier est d'abord un homme d'écoute, de dialogue, de synthèse, mais il peut être parfois dur. Par courtoisie, politesse, respect surtout, il n'a jamais insulté un seul adversaire de toute sa carrière, ce qui fait qu'il a peu d'ennemis personnels malgré sa très grande longévité politique. Il a toujours été fidèle, loyal, fiable, il est toujours resté dans son parti d'origine malgré les très nombreuses évolutions (UDR, RPR, UMP, LR). Il a su garder une neutralité dans les grandes rivalités internes. Il était très proche de Philippe Séguin et de son "gaullisme social", mais s'en est éloigné lors du référendum de Maastricht car il a fait campagne pour le oui.



Lorsqu'il arrive à Matignon, Michel Barnier n'est pas un débauché du macronisme, comme cela a été le cas d'un autre grand élu local LR, Édouard Philippe. Il est LR et reste LR et tous les dirigeants LR ont salué sa nomination (de Laurent Wauquiez à Xavier Bertrand en passant même par Éric Ciotti). À l'évidence, Michel Barnier ne sera pas un supplétif d'Emmanuel Macron et il le montrera sans doute très rapidement avec la composition de son gouvernement.



Les discours de passation des pouvoirs à Matignon ont déjà donné un aperçu. Michel Barnier a pris la parole en demandant s'il pouvait dire deux mots après le long discours de politique générale de Gabriel Attal qui voulait prendre date. Michel Barnier a aussi ironisé sur les "conseils" de son prédécesseur (qui pourrait être son fils ; ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, dit le proverbe). Michel Barnier est aimable, courtois, mais n'hésite pas à montrer sa détermination. Il a été un négociateur très rude face aux Britanniques, ce qui a été favorable aux Européens que nous sommes.



Bien entendu, sa très grande expérience européenne est un atout pour redresser les comptes publics et convaincre la Commission Européenne que la France va se remettre sur les rails du désendettement. Il connaît tous les chefs d'État et de gouvernement. Il n'a pas à se faire connaître, il est immédiatement opérationnel.



D'ailleurs, il a annoncé qu'il allait recevoir tous les groupes politiques dès ce jeudi soir, y compris le RN et les insoumis. Respecter, cela veut dire pour lui écouter. Cela n'engage à rien, et sans doute que son premier exploit sera de faire un budget qui puisse recueillir une majorité ou, au moins, puisse ne pas recevoir de majorité contre.



C'est pour Michel Barnier une opération suicide : pour combien de temps sera-t-il à Matignon ? Tout le monde l'ignore. C'est un défi particulièrement motivant. Et puis, il n'a rien à perdre. Il n'envisageait pas de candidature à l'élection présidentielle de 2027 (il aurait 76 ans). Il est complètement libre, et son autorité, il la doit à lui seul, à son expérience, à ses réseaux, à son bilan, à ses réussites.



Dans les réactions, celles du RN ont été étonnantes. Au début de la matinée, avant la nomination, des députés RN ont particulièrement chargé Michel Barnier (j'y reviendrai peut-être), mais vite stoppés par Marine Le Pen qui a préféré le bénéfice du doute. Sa réaction officielle : « Il semble répondre au premier critère : c'est un homme respectueux des forces politiques. (…) Sur les sujets de fonds, nous attendrons de voir quel est le discours de politique générale de Monsieur Barnier. (…) Nous serons attentifs au projet qu'il portera. (…) Les sujets de fond qui nous intéressent (…) [sont] l'immigration, la sécurité et le pouvoir d'achat des Français. (…) Nous ne participerons pas à un gouvernement de Michel Barnier. ».



En revanche, son rival d'extrême droite, Éric Zemmour, n'a pas arrêté les hostilités : « Macron vient de remplacer un Macron avec 10 ans de moins par un Macron avec 30 de plus ». Pas très constructif !



Dans le camp présidentiel, c'est contrasté. Certains ont applaudi rapidement comme Édouard Philippe et Yaël Braun-Pivet qui a demandé l'ouverture d'une session extraordinaire. D'autres sont plus prudents et veulent connaître la feuille de route du nouveau Premier Ministre.



C'est à gauche que la situation est complètement ubuesque, par les déclarations notamment de Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier et la palme revient à Olivier Faure. Tous ces irresponsables politiques ont parlé d'un déni démocratique, croyant encore à leur fable qu'à 193 députés sur 577, ils avaient gagné les élections. Une affirmation totalement stupide puisque aujourd'hui a été confirmée une coalition entre le camp présidentiel et LR, ce qui fait 213 députés (sans compter LIOT), confirmés déjà lors du vote pour le perchoir.



On peut comprendre la déception des électeurs de gauche mais certainement pas les vociférations des mélenchonistes et mélenchonés. Olivier Faure a regretté l'absence d'un Premier Ministre de gauche. Mais il avait pourtant la possibilité avec Bernard Cazeneuve : Emmanuel Macron était prêt à le nommer à Matignon, mais c'est le PS qui a refusé d'apporter un soutien ou même une neutralité bienveillante à son ancien membre (le dernier Premier Ministre socialiste actuellement). C'est donc bien à cause des socialistes qu'Emmanuel Macron a été obligé de se tourner vers sa droite.



De toute façon, il n'y avait pas trente-six possibilités : trois blocs à peu près égaux. Donc, forcément, dans la coalition, il y a le bloc central. La volonté d'Emmanuel Macron et aussi de Gabriel Attal, était de nommer un Premier Ministre de centre gauche, et Bernard Cazeneuve répondait à toutes les exigences. Il a été hué par son propre camp. Avec l'assurance d'être censuré immédiatement. Comme il n'était pas possible de nommer à Matignon un responsable du camp présidentiel, il ne restait plus qu'un membre de LR. Michel Barnier est un point d'équilibre dans une coalition vers la droite, mais du simple fait stupide de la posture jusqu'au-boutiste des socialistes qui ont refusé de négocier sur le projet de gouvernement (qui devait rester le programme de la nouvelle farce populaire). Marine Tondelier a eu des propos absolument choquants sur LCI, insultant le Président de la République de pervers, refusant de voir la réalité arithmétique de l'Assemblée.



Michel Barnier ne renoncera cependant pas à trouver un terrain d'entente avec les socialistes sur le budget et sur des textes bien précis, mais cela reste encore dans l'ordre de la mission impossible. La véhémence des réactions de la gauche ultradicaliée est peut-être à la mesure de la croyance qu'elle a apportée à ses propres illusions : non, vous n'avez pas gagné les élections ! Et cette nomination à Matignon sonne la fin de la récréation. Socialistes, si vous êtes dans l'opposition, c'est simplement par votre propre et seule faute !



Pour Les Républicains, c'est évidemment une renaissance miraculeuse après une élection présidentielle, des élections européennes et des élections législatives désastreuses. La seule différence avec le PS, c'est que les dirigeants de LR ont pris (enfin) leurs responsabilités et ont commencé à agir pour l'intérêt national et pas l'intérêt partisan. Par effet miroir, cela ancre également le parti présidentiel dans le camp de la droite modérée.



En revanche, les allusions à une sorte de collusion entre le macronisme et le RN sont parfaitement ridicules. Simplement, à quelques semaines d'un procès pas particulièrement flatteurs, les dirigeants du RN préfèrent temporairement fermer cette période de crise et attendre des jours meilleurs avant de précipiter le cas échéant une élection présidentielle.



L'histoire ne dit pas encore l'avenir du gouvernement Barnier. Mais il est certain déjà que la désignation de Michel Barnier était l'un des meilleurs choix possibles pour sortir de l'impasse politique. Les gens de gauche, méfiez-vous : le peuple pourrait apprécier ! Michel Barnier sera le Premier Ministre de l'apaisement, et après deux campagnes électorales très stressantes, c'était ce que le peuple voulait avec la trêve estivale et olympique. Michel Barnier est en capacité d'apporter cet apaisement... et rien ne dit qu'il ne sera pas populaire dans les prochains jours.





Sylvain Rakotoarison (05 septembre 2024)

