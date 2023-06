Les brebis philosophes de José Bové

L’invitation à la zizanie espérée par la macronie aux abois qui ne sait plus comment créer des diversions. Il en faudra beaucoup mais vraiment beaucoup plus pour arrêter le mouvement social qui couve maintenant depuis des années, aspirant à plus de démocratie et de justice sociale, cherchant son chemin dans les embûches du pouvoir et des médias si présents maintenant dans nos vies, qu’une macronie arrogante de mauvaise foi , biaisant méthodiquement les outils constitutionnels afin d’imposer une loi injuste, de nature à nouveau à faire reculer encore et encore le partage du travail et à allonger sa durée au dépens des classes moyennes et populaires.Tentant de reculer l’échéance d’une responsabilité économique et écologique inséparable d’une authentique justice sociale.

Aujourd’hui, c’est parfait. Il y a un degré où la caricature se disqualifie d’elle-même et sert surtout à masquer le besoin de se défiler sur la réalité des enjeux et des intérêts que l’on sert en évitant de les nommer. Cette posture revient régulièrement de la part d’intellectuels engagés ou non s’imaginant caution morale acquise sans bénéfice d’inventaire ni mise à jour, ni esprit critique ou lucidité. Il y a vraiment des responsables politiques qui vieillissent mal ce qui n’enlève rien à leurs apports sur l’action et la réflexion politique en général. José Bové n’est pas le premier ni ne sera le dernier. Ainsi va la vie qui ne s’arrête jamais de nous mettre devant nos responsabilités du jour.

Je laisse le soin à nos lecteurs de pointer les contre-vérités qu’il a fallu mobiliser pour monter cet échafaudage de mensonges et d’hypocrisie.

« « N’avez-vous pas honte, camarades d’Europe Écologie-Les Verts ? Passer un pacte avec les souverainistes de la France insoumise,...... Savez-vous que c’est une histoire collective que vous immolez ainsi, en même temps qu’une espérance ? Qui vous a donné le droit de disposer de nos consciences, au nom d’obscures tractations électorales ? ».

