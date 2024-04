Les fomenteurs de misère doivent être chassés !

Le prix des produits alimentaires continue à grimper depuis maintenant trois ans.

Le ralentissement annoncé est un leurre.

Des personnes qui voient les indemnités qui leur sont versées prendre du retard sont pris à la gorge, à qui la faute ?

Pas à elles, naturellement mais leurs explications n'empêchent pas les bailleurs y compris sociaux à les harceler parce qu'elles ont pris du retard !

Les expulsions locatives reprennent à un rythme effréné.

140 000 personnes sont expulsables .

L'an dernier, année record pour les expulsions locatives, 21 500 familles ont été mises à la rue, sans rien....

Pour elles, c'est au mieux le 115, au pire la débrouille et une reconstruction difficile : surendettées, elles doivent régler en plus de leurs arriérés de loyers, les frais de l'expulsion et là les bailleurs ne lésinent pas sur le montant de la facture !

Le nombre d'expulsions a connu une hausse de 23 % l'an dernier .

La fondation Abbé Pierre annonce qu'il y aurait en France, à ce jour, 330 000 personnes sans domicile fixe.

On voit à la rue des jeunes majeurs, des retraités qui ont quitté leur logement, des femmes vulnérables qui survivent tant bien que mal.

Seules les familles avec enfants en bas âges et les personnes malades sont hébergées, les autres resteront dehors !?

Le gouvernement français rogne sur les dépenses publiques et sociales et en même temps« s'engage à fournir jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine en 2024 » en plus des milliards versés.

On trouve de l'argent pour financer la guerre que l'on prend dans les autres caisses.

De nouvelles mesures anti sociales sont prises comme le doublement de la franchise médicale et une augmentation de la franchise sur les transports sanitaires qui passe de 2 à 4 €.

Beaucoup de familles vont renoncer aux soins !

Il ne faut pas s'étonner de la montée inexorable et impressionnante du taux d'abstention dans les quartiers populaires.

Les gouvernements qui se sont succédé ces vingt dernières années ont rien fait ou presque pour éradiquer la pauvreté.

Ils ont fait ralentir le rythme des constructions de logements alors qu'il y a 3 millions de mal logés en France !

Dire cela ce n'est pas faire de la politique politicienne, c'est affirmer que le compte n'y est pas, c'est rappeler que la pauvreté atteint de plus en plus de familles et qu'aujourd'hui la misère va devenir endémique !

Les fomenteurs de misère devraient être chassés.

Seule une mobilisation des syndicats, des associations du mouvement social et de tous ceux et de toutes celles qui en ont assez peut mener à un véritable changement !

Jean-François Chalot