Les républicains américains en guerre contre l’ESG des asset managers

L’article La doctrine de Friedman - La responsabilité sociale des entreprises est d'augmenter leurs profits écrit par l’économiste Milton Friedman et publié par le New York Times en 1970 a refait surface ces derniers temps…

En mars 2023, les procureurs généraux de 21 états américains ont envoyé une missive aux 53 plus grandes sociétés de gestion (BlackRock, State Street, JPMorgan AM...). Dans cette lettre, les procureurs républicains évoquent leurs préoccupations concernant l’activité de ses asset managers et leur utilisation de l’épargne du peuple américain. Ils leur reprochent de promouvoir des objectifs politiques et, de facto, de prendre des mesures incompatibles avec les intérêts financiers de leurs clients comme celles de rejoindre la Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) ou le Climate Action 100+ (une coalition d'investisseurs destinée à faire pression sur des grands groupes pour lutter contre le réchauffement climatique).

Dans le débat républicain du 9 novembre 2023 - visant à trouver une alternative à Donald Trump pour les prochaines élections - l’ancien candidat Vivek Ramaswamy déplorait : “Larry Fink, le roi du complexe industriel woke, le mouvement ESG, le PDG de BlackRock, la société la plus puissante du monde, soutient maintenant Nikki Haley.”

Quelques mois plus tard, dans un communiqué, la même société indique se rétracter de l’initiative CA100+ : “En raison des modifications apportées à la stratégie de Climate Action 100+, nous transférons notre participation à Climate Action 100+ à BlackRock International, et BlackRock, Inc. ne sera plus signataire.”

Le gestionnaire aux 10.000 milliards d’actifs justifie ce transfert : “L'argent géré par BlackRock n'est pas le nôtre — il appartient à nos clients — et BlackRock s'engage à offrir aux clients du monde entier des choix pour soutenir leurs objectifs d'investissement uniques et variés. La plupart de nos clients qui ont fixé des objectifs de neutralité carbone pour leurs organisations sont des clients de nos activités internationales ("BlackRock International").”

En février 2024, JP Morgan Asset Management, State Street Global Advisors (SSGA) et PIMCO se sont totalement retirés. Selon certains, le CA100+ les empêchaient d'agir de manière indépendante.