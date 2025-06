Macron dissout le résultat des urnes en nommant Barnier Premier ministre

@Eric F

Du calme, redescendez un peu sur terre, MLP n’a pas encore gagné et ne faites pas la même erreur qu’avec Bardella, trop d’enfumage finit par rendre méfiants même vos électeurs acquis apparemment.A leur place, je n’aimerais pas que l’on tente de me faire croire comme en 2022 que les électeurs LFI sont bêtes et méchants au point de sauver la mise à la macronie.Demandez-vous pourquoi



" le Front républicain est une combine d’appareils politiques antagonistes, LFI fait élire des députés macronistes, et ensuite appelle à la destitution de Macron.

Donc bras d’honneur à deux entourloupes, par un fourbe plus rusé que ses anciens complices."



→

On, ne peut pas prétendre fonder une démocratie sur un citoyen qui ne soit pas correctement informé ni respecté avec les moyens politiques de le faire. Le double langage et les sondages et surexpositions médiatiques grâce aux oligarques qui cultivent leur roue de secours en cas de besoin, cela ne suffit plus comme l’ont montré entre autres les 27 sondages sur 27 annonçant la victoire du RN aux dernières législatives. Cela dit, je reconnais le courage et la persévérance de la famille à nous enfumer sans fin ainsi que son sentiment d’injustice que de voir que contre la puissance des 9 milliardaires qui tiennent les médias et instituts d’opinion, nos concitoyens ne soient pas encore KO.

→ Législatives

le constat :

les candidats d’extrême- droite ont été battus dans 173 des 215 circonscriptions concernées par des désistements. Les désistements ont profité aux macronistes (sans surprise en connaissant le cœur de son électorat) qui ont un peu amorti leur effondrement et la dynamique profonde qui était de mettre en difficulté le pouvoir oligarchique, de bloquer le RN et de déstabiliser la macronie. Cela a aussi en réalité apporté ainsi un gain de 58 députés au RN

(126 RN+ 17 RN/LR)

par des transferts de voix

LR et LREM

comme déjà observé en 2022 pour contrer notamment LFI.

● Dans le scénario d’un second tour opposant un candidat d’extrême droite à un candidat socialiste, écologiste ou communiste, un peu plus de la moitié (54%) des électeurs Ensemble ont participé au front républicain. En revanche, ils ne sont que 43% à avoir voté pour le candidat de gauche au second tour lorsque celui-ci était étiqueté La France insoumise.

● Pour les électeurs des Républicains ou divers droite, 29% ont choisi un candidat socialiste, écologiste ou communiste face au RN, mais 34% ont préféré voter pour l’extrême droite et 37% se sont abstenus. Seuls 26% des électeurs LR et divers droite ont voté pour un candidat insoumis face au RN dimanche. Quelque 38% d’entre eux ont préféré l’extrême droite et 36% ont boudé les isoloirs, d’après cette même estimation.

֎ Une estimation Ipsos-Talan pour France Télévisions