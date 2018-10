Macron : la même impasse, l’arrogance en plus

« le président qui donne aux riches et prend aux pauvres. » Mais ce sont justement les riches qui l’on fait élire ! Il n’y a donc pas à s’en étonner.

Si on regarde comment il a été élu, on s’aperçoit que macron est une marionnette intégrale de la technostructure, avec médias aux ordres et justice complice pour se débarrasser de Fillon.