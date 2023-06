« Mélenchon, c’est fini ! »

@leypanou

De la suite dans les idées

Vous vous complaisez de plus en plus dans le dérisoire réchauffé. Vous prenez des risques avec le réchauffement climatique

→ Interview de Jean-Luc Mélenchon publiée le 12 novembre 2021 dans Le Figaro.

« Au bal des hypocrites, tout le monde se mettra au balcon pour applaudir, sauf moi. Car je sais que tout ça n’existe pas. Il n’y a pas plus de défense européenne que de père Noël. Trop d’Etats européens n’en veulent pas. À l’est de l’Europe, ils ne veulent entendre parler que de l’OTAN. Ils sont obsédés par leur relation à la Russie et l’enveniment sans arrêt. Moi, au contraire, je veux quitter l’OTAN au profit d’une coalition non alignée. »

https://melenchon.fr/2021/11/12/ma-ligne-cest-lindependance-de-la-france-interview-pour-le-figaro

→ Guerre en Ukraine : « Nous appelons à redoubler d’efforts diplomatiques pour établir un cessez-le-feu »

Tribune cosignée par Jean-Luc Mélenchon, Ione Belarra, ministre des droits sociaux et de l’Agenda 2030 d’Espagne ; Jeremy Corbyn, membre de la Chambre des communes du Royaume-Uni ; Alberto Fernandez, président d’Argentine ; Catarina Martins, membre de l’Assemblée du Portugal ; Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France insoumise ; Gustavo Petro, président de la Colombie.) et publiée dans Le Monde le 10 février 2023.

« .... Un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’escalade de la guerre se poursuit sans relâche et le conflit semble devenir chronique et continuer à accentuer les crises mondiales. Ainsi, à l’urgence climatique et à l’impact de la pandémie de Covid-19 s’ajoute la dureté d’une guerre qui a fait exploser les prix de l’énergie et des denrées alimentaires, rendant difficile leur accès et augmentant la pauvreté et les inégalités entre les pays.

La guerre renforce la politique des blocs et favorise le réarmement et la militarisation, avec l’augmentation des dépenses militaires des Etats et les énormes profits de l’industrie de l’armement. Cela a permis aux Etats-Unis de raviver l’ancien rôle de l’OTAN, de renforcer le soutien de l’Europe dans son différend hégémonique avec la Chine et de stimuler ses exportations de gaz et de pétrole extraits par des techniques non durables, telles que le fracking [fracturation hydraulique].

Pour cette raison, nous appelons à redoubler d’efforts diplomatiques pour établir un cessez-le-feu et des négociations pour une solution pacifique et durable, conformément aux demandes du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), du pape François ou à celles des présidents Gustavo Petro, Lula da Silva et Alberto Fernandez

Il faut parvenir à articuler une réponse conjointe d’aide humanitaire et de reconstruction juste de l’Ukraine, qui n’approfondisse pas les relations de dépendance et la politique des blocs .... »

https://melenchon.fr/2023/02/13/guerre-en-ukraine-nous-appelons-a-redoubler-defforts-diplomatiques-pour-etablir-un-cessez-le-feu