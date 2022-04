Mélenchon fait élire Macron

@Ouam (Paria statutaire non vacciné)

« Il y à quelques jours avant l’irréparable qu’il fallais mon ami vous interroger. »

M’interrogé ? Moi je me suis abstenu comme je l’ai expliqué à modératus. Ensuite j’ai regardé le début de votre lien et je vois de suite de grandes différences entre ce jeune homme et moi quand il dit vouloir essayé de convaincre à voter « intelligemment » !?!? cela me dérange au plus haut point ce genre de prétention. Ensuite son choix, désolé mais, je ne peux développer ici, la seule vraie différence entre macron et lepen c’est l’obsession des musulmans de cette dernière, car leur programme n’ont que des désaccords marginaux sur des points encore bien ambigus. Je ne vois pas de différence entre vos racismes, social ou ethnic ils sont détestables et je pense que lepen cumul les deux.

Moi je ne vote pas pour des dictateurs en herbe. Raoult a totalement raison de se scandaliser des ingérences des responsables de la santé, évidemment.

« Certains qui se disnt de « gauche » devraient avoir honte, c’est à cause d’eux que nous allons, enfion que vous allez, vivre un autre enfer pendant 5 années »

Ceux qui devraient avoir honte sont ceux qui on fait le mauvais choix du 1er tour. Quasi personne ne souhaitait ce 2ème tour bis et bien il ne fallait pas voter pour lepen... Nombre de travailleurs votent en fait contre leurs intérêts ceux qui n’aiment pas les arabes et ceux qui votent pour leur « boutique » comme, le pcf ou le npa. Ceux qui pleurent aujourd’hui qui ont fait ces choix voudraient maintenant rendre Mélenchon responsable du désastre, c’est assez gonflé.

Nous avons tout fait pour expliquer et convaincre à la fois du bien fondé de notre programme et de la nécessité de s’unir par le vote pour avoir le vrai choix au 2ème tour. C’était presque gagné et bien perso je situe les responsabilités chez les électeurs de gauche qui se sont laissé bernés par leurs partis et les électeurs de droite qui voient leurs problèmes chez les étrangers de façon absurde voir honteuse.

La fin de votre texte ne mériterait pas de réponse tant elle est à coté du sujet. Moi ce qui m’importe c’est le projet et quelle société on veut construire . Lepen ou macron c’est « bonnet blanc et blanc bonnet » comme disait J Duclos avec en plus pour lepen la honte de sa haine des étrangers. C’est vous qui devriez pleurer d’être aussi crédule.