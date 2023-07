Mélenchon, un exemple de courage en politique

Selon les sondages, ​90% des français condamnent les violences contre la police et pensent que ces émeutes n'ont rien avoir avec le meurtre de Nahel, qu'il ne s'agit que d'un prétexte :

https://www.bfmtv.com/police-justice/emeutes-9-francais-sur-10-condamnent-les-violences-contre-la-police-20-les-comprennent_AN-202307040625.html



Pour n'importe quel politicien opportuniste, c'est une occasion incroyable de marquer des points.



La bourgeoisie somme tous les représentants politiques d'appeler au calme, ce qui n'a aucun impact car évidemment ils n'ont aucune prise sur les émeutiers, mais a un intérêt politique : appeler au calme pour ces gens là c'est se dédouaner de toute responsabilité politique et transférer la seule responsabilité aux gens qui se révoltent.



Il n'y en a qu'un seul qui refuse de se plier à cette injonction et qui préfère appeler à la justice ...

Il n'y en a qu'un seul qui amène de l'intelligence en refusant d'écarter la question politique derrière la mort de ce jeune de 17 ans et le déclenchement de ces émeutes et qui reste droit dans ses bottes.

C'est Mélenchon.



Et c'est justement ça ce qu'on appelle le courage en politique.



Il sait qu'il va s'en prendre plein la gueule, il sait qu'il va perdre des points surtout qu'il sera tellement facile de l'accuser de légitimer les violences, de soutenir les casseurs plutôt que de soutenir les victimes de ces émeutes, de soutenir les attaques contre les écoles etc ...

Mais il le fait quand même, parce que c'est ce qui est juste ...

C'est juste de ne pas oublier cette exécution par un policier d'un jeune de 17 ans.

C'est juste de ne pas oublier qu'ils ont voulu étouffer l'affaire jusqu'au procureur qui a inventé une agression contre les policiers qui serait passée comme une lettre à la poste s'il n'y avait pas eu des vidéos pour prouver que c'était un mensonge. Les politiciens, les médias aux ordres et les syndicats de police avaient déjà entamé leur habituelle propagande pour salire le jeune Nahel et dédouaner le policier de son crime.

C'est juste de ne pas oublier que la colère qui a déclenché ces émeutes elle ne vient pas de nulle part, elle vient d'une relation de haine et de tensions qui s'est créée entre les populations des quartiers et la police.

C'est juste de défendre la colère de ces populations et de ces jeunes même si évidemment ils ont totalement tort de la manifester par cette violence, ces dégradations et ces vols.



Au lieu de commencer comme tous les autres par condamner les émeutes et d'appeler au calme, il va totalement en contre sens en expliquant que le meilleur moyen d'apaiser la situation ce serait de faire la justice et de remettre en cause la loi qui a conduit des policiers à commettre des meurtres !



C'est tellement plus simple de réduire tout cela à des bandes de brigands décivilisés qui ne feraient que profiter de la mort du jeune Nahel comme un prétexte pour donner libre cours à leur violence et à leurs vices et tout réduire à un problème d'éducation et à la démission de leurs parents.

Tellement facile que ça porte un nom, ça s'appelle faire l'autruche.

Du coup, si c'était juste ça le problème, cela veut dire qu'il n'y a aucun problème dans la police. Quand ils abattent un jeune de 17 ans, c'est normal. Après tout c'était un délinquant et tant pis si la peine de mort est abolie depuis longtemps. Et si ces populations se retrouvent exclues c'est parce qu'elles s'excluent elles-mêmes, rien avoir avec les politiques de classe et autoritaires des gouvernements successifs.

Allez, il n'y a rien à voir ma ptite dame, passez votre chemin.



Vous voulez un exemple du contraire du courage politique ? Un exemple d'opportunisme en politique ?

Le meilleur exemple c'est notre président. Emmanuel Macron ...

Il va en faire une tonne pour surfer sur le fait que 90% des français condamnent ces émeutes. Et sûr de sa force, vous pouvez être sûr qu'il va être sans pitié avec les émeutiers, il réclamera des peines "exemplaires". Et pour peu que l'ivresse d'être dans le sens du vent lui monte à la tête, et que des sondages y soient favorables, rien ne nous dit qu'il ne nous épargnera pas de quelques emprunts d'idées à l'extrême droite comme s'en prendre aux parents en leur retirant d'éventuelles allocations familiales. Histoire de bien continuer à monter les gens les uns contre les autres. Et peu importe que ça expose encore plus la police et attise encore plus les tensions entre les populations et la police, peu importe que cela ne fasse que renforcer la colère des gens et ce jusqu'à ce que cela conduise à un nouvelle exécution d'un jeune par un policier et à de nouvelles émeutes bien plus graves ...

