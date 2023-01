Nuit d'épouvante au PS.

Des partis d’états majors maintenus à flot par les médias et qui se rêvent incontournables.

Rappelons que c’est sur proposition de LFI que la réalité sociologique du pays a pu être rétablie avec la NUPES qui est une prise de conscience de l’urgence et de la nécessité de la construction d’une réponse politique aux attentes qui traversent toutes les couches sociales du pays. De la nécessité de se rassembler autour d’authentiques engagements et propositions alternatives à la dérive démocratique qui cherchent à protéger l’iniquité du partage des richesses produites et l’irresponsabilité écologique en concentrant dans les mains d’une minorité le pouvoir économique, le pouvoir médiatique et le pouvoir politique. Ce qui nous a mené à une concentration des richesses jamais vues. Avec des risques d’effondrement maintenant de pans entiers correspondant à des besoins de première nécessité au prix de la paix sociale.





Qui ne voit que certains, faute de mieux, faute d’avoir été au bout de leur logique en rejoignant à temps la macronie se trouvent réduits à mener un pauvre combat d’arrière-garde contre la NUPES, symbole dérangeant du reniement de leurs engagements trahis. Rêvant dans un dernier sursaut, comme la grenouille, d’être le bœuf que la naïveté de ceux qu’ils ont tant trompés et déçus devrait à nouveau applaudir. On dirait que la naïveté a changé de camp. Nous avons de vrais problèmes de démocratie, de travail, de responsabilité écologique dont nous entendons bien nous occuper en vous laissant à votre sort dans le panier de crustacés dans lequel vous êtes enfermés vous-mêmes.





Saluons le courage et l’intelligence de Faure et ses équipes d’avoir ramassé le gant laissé tomber à terre par Hollande et ses soutiens qui pour l’essentiel ont nourri la macronie avec les résultats que l’on sait. Il y a du travail sur la planche.

Puisque le chemin est celui de la démocratie, il y aura un travail continu de coopération et des débats vifs quand ce sera utile et nécessaire qui mèneront à des solutions viables et respectées parce qu’elles seront arbitrées par les citoyens et non plus par des partis d’états majors maintenus à flot par les médias et les sondages dans les mains de qui on sait et qui se rêvent incontournables.

