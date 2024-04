Olivier Besancenot et le facteur temps

Un bel exemple de chronique tel qu’en produit un certain type d’élites politiques persuadées de leur supériorité tout en étalant comme des enfants gâtés et myopes leurs préjugés et ignorance de ce qu’est réellement le politique pour un peuple de citoyens. Je ne peux aussi m’empêcher de penser que dans ce qu’ est cette mystification permanente de la vie démocratique, il y a aussi une part de fabulation à laquelle elles croient. Qui leur sert à masquer plus ou moins consciemment le sentiment diffus d’illégitimité qui les travaillent les poussant toujours plus dans des combinaisons électorales qui peuvent devenir inquiétantes par leur volonté de fracturer notre société en espérant tirer profit de ces confusions et de ce chaos ainsi mis en scène.

Cette façon obsessionnelle d’y revenir sans cesse en tentant de diaboliser ou d’affaiblir LFI depuis des années qui envers et contre tout poursuit son chemin avec les générations qui se renouvellent et apportent leur intelligence, leur créativité, leur détermination, leur sens des responsabilités et leurs ambitions et dont les médias ne parlent jamais. Ne soyons pas trop injustes, on peut comprendre les oligarques qui ne se sont pas donné le mal de prendre le contrôle des médias et des instituts d’opinion pour rien. Cette diabolisation de kermesse qui révèle maintenant chaque jour un peu plus la peur, l’hypocrisie et aussi une forme de dangerosité qui accompagne les pouvoirs en décadence. Travaillés par le besoin fébrile de recourir à ce type de pratiques dans une décadence amorcée toujours accompagnée du vieux recours aux recettes de l’extrême-droite comme dernier étape qui accélère leur chute.