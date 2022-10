Pierre Mendès France, une conscience toujours vivante

Macron saluant Mendès-France, c’est un peu comme Sarkozy faisant lire aux écoliers la dernière lettre de Guy Môquet : il va chercher les gestes édifiants dans le camp d’en face. Quand les intéressés sont morts, non suelemnt ils ne sont plus dangereux, mais on peut les donner en exemple en ne présentant qu’une face des choses.