Place aux Jeux ! Il faudra très vite effectuer toutes les expulsions locatives !?

« La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite a créé de nouveaux délits, notamment envers les locataires en situation d'impayé de loyers qui restent dans leur logement après une décision d'expulsion définitive. »

Guillaume Kasbarian, nouveau ministre du logement est le père de cette loi inique qui met tous les squatteurs dans le même panier :

ceux qui occupent des lieux inoccupés depuis des lustes et ceux qui entrent en effraction dans des logements non utilisés

Cette loi scélérate considère même comme squatteurs les familles qui ne trouvant pas où aller restent dans leur logement après la prise de décision de justice !

Avec ce ministre on peut s'attendre au pire et il arrive.

Des bailleurs « sociaux » font pression sur des locataires en leur disant qu'ils doivent quitter les lieux avant la fin du mois de février.

Certains font croire qu'il s'agit de l'application de la nouvelle loi.

Ce sont des menteurs et des faussaires !

Jusqu'à la fin de la trêve hivernale, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars inclus, ces familles ne peuvent pas être expulsées.

Les expulsions reprendront juste après mais pas avant.

C'est la loi et les bailleurs doivent la respecter !

Un véritable bailleur social profite de ce temps pour rencontrer le locataire et lui proposer un protocole de cohésion sociale c'est-à-dire un réajustement de la dette avec un échelonnement et un engagement réciproque.

Les bouches commencent à s'ouvrir et une menace pèse sur les familles ayant des dettes de loyers, les cadences s'accélèrent car le gouvernement ne veut pas être gêné pendant les Jeux olympiques.

Les forces de l'ordre auront autre chose à faire que d'accompagner les expulsions et il faut la paix sociale pour que les jeux se déroulent bien.

Les tribunaux vont travailler à plein régime et dès qu'une expulsion sera prononcée, les délais d'exécution vont se retrouver raccourcis.

Autrement dit, les expulsions vont arriver dès début avril.

Face à cette situation, les associations de solidarité mènent de front deux actions, la première qui consiste à se mobiliser pour un moratoire des expulsions et une autre de proximité qui conduit à conseiller et à accompagner des locataires devant le juge et à intervenir pour que les CCAPEX,.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) est un outil du Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ( PDALPD).

Nous ne lâcherons rien !

Nous défendrons les familles et combattrons les bailleurs voyous !

Smina Kernoua et Jean-François Chalot