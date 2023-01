PS : ça bouge encore !

Il y a des partis d’états majors qui n’ont pas encore fini leur mue.

(déjà posté mais à mon avis toujours d’actualité).

Sans surprise il y a des partis d’état major qui n’ont pas encore tiré toutes les leçons du passé et n’ont pas fini leur mue. La première, c’est que la raison d’être d’un parti n’est pas la conservation de l’état major ni la confusion entre sa raison d’être, ses objectifs et la perpétuation de l’état major en place et les objectifs ou les intérêts à court terme de ses composantes qui croient encore pouvoir conserver une rente de situation.

Le PS sort d’une période où ceux qui prétendaient diriger inventaient un programme électoral de circonstance dont ils savaient qu’ils le trahiraient. Chacun doit être évalué sur ses résultats et ses responsabilités. Sa capacité et sincérité à tirer parti de ses erreurs ou pas. Certains auraient bien voulu continuer quand une nouvelle génération a pris la responsabilité de s’engager aux législatives sur un programme modeste mais exigeant dans le cadre d’une gauche authentique qui a déjà donné ses fruits.

Le véritable arbitre, c’est nous, les citoyens-électeurs si tenté que l’on puisse enfermer ou réduire le rôle d’un citoyen à un simple vote. Des leçons à répétition ont déjà été données. En faudrait-il d’autres ou ne serait-il pas mieux de ne pas perdre de temps en faisant sans le dire bien sûr le jeu de nos adversaires ? Sommes-nous censés être dupes et dupables encore et encore ? Au premier chef, c’est aux sympathisants et militants de ce type de parti d’être lucides et de savoir ce qu’ils veulent vraiment et quelles sont les meilleures manières d’y arriver.

De toute façon l’arbitrage se fera sentir tôt ou tard venant du mouvement social qui traverse toutes les couches de la société aspirant à plus de démocratie, de responsabilités pour les citoyens dans la vie politique, de plus de sens des responsabilités et transparence chez les élus et dirigeants, de plus d’équité et justice sociale. Ou pire de l’abstention. Ne perdons donc pas de temps.

A mon avis Faure est blindé en pensant à tout ce qui s’est dit sur JLM et LFI et ce qu’il est advenu. L’homme ne manque pas de courage et il a fort à faire. Saluons-le. La politique demande du sang froid et de la persévérance.