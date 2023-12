Rassemblement national : objectif 2027... ou avant !

Une illustration parmi d’autres de ce que tout le monde a compris mais que tout le monde n’a pas intérêt à dévoiler.

La république des oligarques a besoin d’une droite qui a besoin d’une extrême-droite qui a besoin des oligarques.

L’extrême-droite, challenger et roue de secours des oligarchies de l’Union européenne, à bout de souffle et en recherche d’un sursaut autoritaire. Désemparée par le recul de souveraineté auquel ses classes dirigeantes viennent de se soumettre. Fin de règne et sauve-qui-peut. Viens ici mon ami que je te roule dans ma farine. Le bal des imposteurs peut commencer.

Visiblement la démarche de banalisation et de respectabilité de la famille a du mal à convaincre et ne suffit pas. Le rôle d’épouvantail nécessaire à la supercherie d’un pseudo front républicain de circonstance a fait long feu et celui d’une coalition raisonnable ou nécessaire pour en fait maintenir et consolider l’oligarchie en place a déjà été décodée. Une coalition pour quoi faire ? Déjà sur l’économique et le social, l’écologie pas prise vraiment au sérieux, l’extrême-droite et le reste des partis soumis pour l’essentiel au régime d’oligarchie se soutiennent dans la réalité des votes ici et au parlement européen. Et on voit bien aussi maintenant dans le suivisme envers l’UE que l’on observe, une fois une élection gagnée (cf Meloni).Quand on est absorbé par un spectacle de marionnettes, il s’agit de se rappeler qu’il y a toujours des marionnettistes.

Comme à chaque fois maintenant, la même séquence se rejoue avec l’espoir qu’une fois encore nous nous y résignerons en comprenant trop tard la manœuvre, le rôle des acteurs et les jeux de faux-semblants.

Et bien entendu, tout cela ne serait pas possible sans une grande part d’entre nous fatigués, résignés démobilisés au point de ne plus voir que ces gens ont aussi besoin, pour se légitimer et donner le change, de la part de voix acquises de ceux qui partagent leurs intérêts, de ceux qui se laissent diviser et entraîner dans des impasses mais surtout ont besoin que le plus grand nombre jamais vu d’entre nous, bien supérieur à tous les autres réunis, laisse passer en oubliant de voter.

Comment ne pas voir aussi que se révèle ainsi une communauté d’intérêts inattendus pour ceux qui suivent la politique de loin, la mobilisation permanente et continue afin d’entretenir le dénigrement, la caricature et la désinformation vis-à-vis de tout ce qui prône un rassemblement d’une gauche authentique autour d’un programme de gouvernement qui porte depuis des années maintenant la même cohérence et les mêmes ambitions qui ne demande qu’à être débattues et interrogées quand notre vie politique se résume à une course de petits chevaux qui en sont venus à redouter que quelqu’un un jour ait l’idée saugrenue de mettre une condition de participation suffisante pour la validation d’une élection.