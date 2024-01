Retraite, chômage, RSA : cette guerre sociale qui s’amplifie

Dans le monde imaginaire de l’exécutif, nous nous serions rapprochés du plein emploi, et il faudrait poursuivre dans les réformes pour enfin revenir à un marché du travail équilibré. Par-delà le mensonge statistique ehonté de ce discours, cela justifie une déconstruction toujours plus extrême de notre modèle social, que l’on peut qualifier de véritable guerre sociale.

Les basses œuvres oligarchistes

Il est juste logique que nous restions coincés dans un chômage de masse avec un déficit commercial au plus haut : comment faire baisser le chômage avec des échanges toujours plus déséquilibrés. Le chômage de masse rend notre modèle social d’autant plus nécessaire, pour les plus de 55 ans, qui ont plus de mal à trouver un emploi, ou les allocataires du RSA, pour tenter de garder la tête hors de l’eau . Mais l’exécutif a construit une communication pour justifier l’injustifiable, prendre aux pauvres pour donner aux riches, tant d’un point de vue financier que des droits sociaux… C’est ainsi que l’assurance-chômage prévoit 18 milliards d’excédent de 2023 à 2025 , une aubaine pour faire financer par les chômeurs et précaires de nouvelles mesures dérisoires dites de compétitivité que veut encore prendre l’exécutif…