Soleil noir

« Mensonges ». C’est le mot qui revient le plus souvent dans la bouche des politiques et des journalistes mal en cour à propos de l’intervention post-prandiale de Macron sur la réforme des retraites.

Le Président des EHPAD s’est donc fendu d’un discours rassurant à ses électeurs plongés dans une torpeur sédative devant leur poste ce mercredi, entre baba au rhum et concours de charades.

Du moins aux rescapés de la campagne de « soins palliatifs » mise en place trois ans auparavant par son premier ministre pour abréger leur détresse supposée.

C’est donc avec un sens aigu de la démocratie que notre sauveur a rendu hommage au dernier quarteron de son électorat, à savoir les retraités. Plutôt qu’aux 93% des actifs qui rejettent en bloc sa réforme, parce qu’ils peinent à comprendre cette mission assumée avec courage et brio, dont l’objectif est de sauver notre système social en faillite.

Notre héros national s’est ainsi dressé en ultime rempart contre les assauts de la foule. Cette masse hideuse, informe, illégitime selon lui. Cette plèbe menaçante et arrogante, qui devrait se contenter d’acquiescer avec grâce ce que l’élite éclairée par la crème des experts McKinsey a jugé bon pour elle et pour l’avenir du pays.

Mais plutôt que de réitérer son jupitérien « Qu’ils viennent me chercher ! », le maître des horloges et des tableurs a préféré rappeler qu’en vertu de sa conception de la règle démocratique, seule la représentation nationale pouvait arbitrer.

Une représentation qu’il n’a pourtant cessé de piétiner depuis 9 mois. Puisqu’il vient de fêter la 100e édition du 49.3, avec cette réforme des retraites expédiée comme un clystère avec un bras d’honneur lancé au peuple, aux syndicats et aux parlementaires privés de débats.

Un curieux détail a pourtant échappé à son auguste intelligence : si « la foule » est illégitime, puisque la foule, c’est le peuple, et que c’est en principe ce peuple qui l’a élu, alors il n’est pas Président, et n’a donc aucune légitimité. En parfait démocrate, il doit donc se retirer séant, et laisser au peuple le soin de se choisir un monarque plus à sa convenance.

Le niveau d’imposture et d’obscénité atteint par la caste qui nous gouverne et dont Macron est l’instrument serait-il donc si élevé, notre parodie de démocratie si criante, que la maladie d’Alzheimer serait devenue l’unique allié d’un pantin illégitime ? Et le Rivotril ou la protéine Spike, son meilleur outil pour tailler dans la mauvaise graisse d’un électorat trop pléthorique ?

Bientôt le plus grand illusionniste de l’Histoire n’aura plus que des applaudissements enregistrés pour lui servir de claque. Et des figurants en carton comme public.

Bientôt le buste d’Ursula van der Leyen remplacera celui de Marianne à l’Elysée. A moins que le gouvernement ne se soit entre temps transféré à Vichy pour échapper à la marée noire de poubelles et de black blocks qui auront englouti la capitale.

Bientôt les statues de Larry Fink et Klaus Schwab remplaceront celles de Colbert et de Sully sur le parvis du Palais Bourbon. Plus besoin de députés télégraphistes pour prendre les ordres. Ceux-ci seront directement transmis à des IA comme chatGPT, qui les traduiront instantanément en textes de lois prêts à promulguer. Plus de salive ni de temps perdus de façon coûteuse et inutile, plus d’erreur humaine ni de rues encombrées par ceux qui ne sont rien mais emmerdent tout le monde.

La démocratie fluide et parfaite, pilotée par les dieux au service du bien commun.

Bientôt il n’y aura même plus besoin d’aller chercher des électeurs dans les EHPAD. Grâce au crédit-temps qui aura remplacé les retraites, dès qu’ils ne seront plus fonctionnels les collaborateurs qui auront travaillé toute leur vie équipés de patches numériques et surveillés par des algorithmes pour justifier leur revenu universel, seront déconnectés et terminés. Leurs extensions organiques seront réparées et recyclées. Et leur matériau biologique servira d’engrais pour nourrir des plantations dans des fermes automatisées. Pour le plus grand bien de la société et de la planète.

Dans un ouvrage paru en 1982, ce grand visionnaire qu’est Jacques Attali, mentor de notre bien-aimé Président, avait déjà parfaitement analysé ce problème du grand âge :

« La logique du système marchand condamne les vieillards soit à rester solvables, soit à subir l’euthanasie […] Les deux tiers des dépenses de santé étant concentrées dans les derniers mois de la vie, la nature même de la société capitaliste la pousse à ne plus rechercher l’espérance de vie, mais la seule durée de vie sans maladie […] L’acharnement gérontologique masque les vrais problèmes de santé publique, qui, dans l’état actuel des choses conduisent à une véritable euthanasie pour les classes les plus laborieuses. »*

———-

« – Eh, pourquoi font-ils cela ?

– Parce que c’est plus facile. Je pense que plus pratique serait le mot juste. »

(Soleil Vert, de Richard Fleischer, 1973)

———-

* À propos de Jacques Attali et de l’euthanasie : les chemins du déshonneur

Le Monde, 28 mars 1982