Ukraine, IVG : les postures outrancières de Macron

Après deux victoires à la Pyrrhus, sur les retraites et la loi immigration, qui avaient renforcé l’hostilité à son égard, Macron voulait se relancer en début d’année avec un changement de gouvernement. Las, son remaniement est un fiasco et il a affronté une révolte paysanne populaire. Et avec une croissance en berne, et l’austérité en marche, il lui fallait des diversions pour tenter de rebondir politiquement : avant le « droit à mourir », cela a été l’inscription de l’IVG dans la Constitution et l’Ukraine.

Une manœuvre habile, et une autre ratée

Toujours pour occuper le terrain, Macron a cru bon multiplier les déclarations belliqueuses sur la situation en Ukraine . Difficile de ne pas y voir la technique utilisée par Bill Clinton et Georges Bush Jr, qui utilisaient la guerre ou les initiatives bellicistes pour faire oublier leurs difficultés sur le plan intérieur. Macron cherche sans doute ici à cliver et à polariser le débat, d’une manière outrancièrement binaire. Son impopularité très forte peut donner un semblant de pertinence à cette tactique, dans la mesure où il pensait trouver une proportion de la population supérieure à sa cote de confiance pour soutenir sa position jusque boutiste, d’autant plus qu’elle est défendue par une large part des médias, qui souscrivent au narratif sans nuance de choix entre un soutien aux pauvres ukrainiens agressés ou aux méchants russes envahisseurs. Macron est tellement minoritaire qu’une position moins minoritaire qu’il ne l’est peut lui apparaître comme une opportunité d’élargir son audience électorale, aussi aléatoire soit ce calcul de gribouille