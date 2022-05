Une expulsion locative ignoble à Fontainebleau !

Fontainebleau ?

Vous devriez militer à Neuilly sur Seine et alentours , vous intéresser à tous les patelins de l’ouest de Paris , des hauts de Seine , des Yvelines , ceux qui suivent l’autoroute de Normandie , sans oublier Saint Cloud, Garches jusqu à Saint Nom la Bretèche ...

Sans oulier :



Versailles , St Germain en Laye, Maisons Lafitte aussi chargés d’ histoire de France ...



Tout les cooins avec des hippodromes , des terrains de golf ,etc etc ...

Comme dit Fergus , il n’y a pas que des pauvres dans notre beau royaume ...



En général ce ne sont as des fauchés qui y habitent , et pour imposer le logement social , il y a du boulot .

Les communes préfèrent payer les légères sanctions plutôt que construire du logement pour le populo.

Et oui , mon brave monsieur , quand on est suffisamment riche ou très fortuné , on achète loin des gueux dans l’entre soi .

Ca évite les mauvaises rencontres , les mauvaises odeurs , la vue des familles qui s’en sortent difficilement qui parlent pas un langage sophistiqué...



La fraternité c’est pour faire joli , ou pour enfumer , celle qu’on inscrit sur les frontons , avec à coté des mots comme : liberté égalité et RF , à l’entrée des mairies écoles commissariats et autres édifices publics ...

Histoire de souligner que nous vivons la chance de vivre en république , en démocratie et que tout va très bien ...



Mais qu’est ce que vous fichez à Fontainebleau ?