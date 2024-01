Bien d’accord. Prenons de bonnes résolutions. Et bonne année bien sûr.

« Vœux 2024 d’Emmanuel Macron : mes chers compatriotes, l’action n’est pas une option ! »

Sage conseil.

N’oublions pas de voter à toutes les élections parce que les amis des oligarques et ceux qu’ils arrivent à abuser, eux sont toujours là, et arrivent ainsi à s’imposer en tant que minorité monopolisant l’essentiel des pouvoirs.

Toutes les élections comptent. Soyons présents, déterminés et résolus à chaque fois et partout. Évitons, comme 70% d’entre nous parmi les moins de 39 ans, qui ayant oublié de s’exprimer aux législatives, se sont retrouvés, très vite des mois durant dans la rue à défendre une retraite digne, contestée par les injonctions du moins-disant social de l’UE, à la merci des subtilités juridiques qui protègent les minorités du débat et du vote démocratique.

Expliquons l’importance et les raisons du vote. Et votons résolument pour ceux qui respectent leurs engagements. Qui travaillent à notre rassemblement, qui élus, ici et au parlement européen votent eux, en conformité avec leurs paroles, dans le sens des intérêts de ceux qu’ils défendent contre ceux des oligarques. Et qui ne jouent pas le jeu de la dispersion et de la carrière personnelle, ne plient pas le genou devant la comédie et les harcèlements médiatico-politiciens qui les désignent ainsi comme les véritables représentants du changement démocratique. Et bonne année à tous.