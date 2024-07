Vote de colère : RN ou NFP ?

Après 7 ans de présidence Macron, nous sommes nombreux à être en colère. Depuis 2017, Emmanuel Macron dirige la France dans l’intérêt des plus riches et en méprisant les plus précaires. Notre pouvoir d’achat s’est écroulé, l’insécurité ne recule pas, les services publics comme l’hôpital ou l’école tombent en ruine, les campagnes comme les quartiers populaires sont abandonnés... Alors oui, nous sommes nombreux à vouloir exprimer notre colère dans les urnes, à vouloir renverser la table et ce gouvernement. Mais pour cela, quel bulletin choisir ? Beaucoup ont utilisé celui du Rassemblement National, d’autres celui du Nouveau Front Populaire.

Au-delà des impressions et des beaux discours, la réalité est pourtant que le Rassemblement National ne propose pas la rupture que nous sommes nombreux à souhaiter. La Bourse ne s’y est pas trompée, elle s’est envolée ce lundi 1er juillet. Jordan Bardella déclare en effet qu’il héritera d’un pays au bord de la faillite et annonce qu’il faudra d’abord faire un audit des comptes publics avant de préciser ce qui pourra ou ne pourra pas être fait. Cet argument « il n’y a plus d’argent », c’est exactement celui d’Emmanuel Macron et de ses ministres depuis sept ans pour mener leurs réformes au nom de l’austérité et la rigueur budgétaire.

La réforme des retraites ? Pour le RN, elle ne sera pas abrogée immédiatement. Et si elle l’est, ce serait pour maintenir 42 annuités de cotisations. C’est-à-dire que celles et ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans et plus continueront donc à partir à 62 ans et plus. Le Front Populaire abrogera immédiatement la réforme des retraites, et son objectif est de revenir à la retraite à 60 ans à taux plein.

Le pouvoir d’achat ? Jordan Bardella veut user de petites recettes : baisser la TVA, réduire les cotisations sociales. Ça c’est déjà fait, ça ne marche pas. Et pour le Rassemblement National, c’est à l’État de payer. Et ce que l’État mettra dans notre pouvoir d’achat, il ne le mettra pas dans nos services publics ou dans la Sécurité Sociale et la retraite. Le Front Populaire propose d’augmenter le SMIC et les plus basses retraites, de baisser les impôts des 92% de français les moins fortunés et d’augmenter ceux des 8% les plus riches. Le Front populaire propose également de bloquer les prix des produits de première nécessité et de geler les loyers. Ce serait donc aux entreprises et notamment aux plus grandes et aux plus riches d’entre elles de payer. Elles en ont les moyens.

L’éducation ? Le retour du vouvoiement et de l’uniforme à l’école, l’interdiction des portables comme le propose le rassemblement national, est-ce vraiment cela qui permettra de rétablir l’autorité des enseignants ? Le Nouveau Front Populaire propose lui de revenir à des classes de 20 élèves, quand ils peuvent être aujourd’hui parfois 30 et plus. Être face à un nombre raisonnable d’élèves, n’est-ce pas ce qui permettra le mieux à un enseignant à la fois d’être respecté et écouté, et de donner un enseignement de qualité ?

L’abandon des campagnes et des quartiers populaires ? Les services publics désertent les campagnes comme les quartiers populaires. École, poste, hôpital, sécurité sociale ou france-travail et autres deviennent trop éloignés. Que propose le Rassemblement National ? Des mesurettes comme d’exonérer d’impôt les médecins qui s’installeraient dans des déserts médicaux. Le nouveau Front Populaire posera une règle : personne ne doit être à moins de 30 minutes d’un accueil physique des services publics.

L’insécurité ? Le Rassemblement National ne propose en réalité rien de bien différent des méthodes de la droite depuis que Nicolas Sarkozy voulait nettoyer les cités au Karcher et imposer des règles planchers. Il a d’ailleurs voté la loi immigration du gouvernement Macron. Durcir encore et toujours les lois, cela fait vingt ans que tous les gouvernements successifs le font, sans succès. Le nouveau Front Populaire propose une autre approche : donner aux forces de police et de justice les moyens de faire respecter les lois existantes. Il propose de rétablir la police de proximité, de donner plus de moyens aux tribunaux pour juger les crimes et délits dans des délais raisonnables, d’augmenter les effectifs de la police judiciaire, de la police technique et scientifique et des services en charge de la lutte contre le narcotraffic, la traite d’êtres humains, les réseaux mafieux…

Changer de système politique ? Le Rassemblement National n’envisage aucun changement politique. Il ne veut pas transformer ce système qui nous a fait tant de mal avec un président omnipotent, une assemblée nationale qui ne représente pas la volonté du peuple et le recours abusif au 49-3. Le nouveau Front Populaire veut une 6e République ou un hyper-président comme Emmanuel Macron ne sera plus jamais possible.

Alors oui, le vote de colère, le seul vote pour renverser la table et changer réellement la société, c’est le vote nouveau Front Populaire