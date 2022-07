XVIe Législature : les femmes prennent le pouvoir dans l’hémicycle

Le vote des femmes en France a été différé très longtemps du fait de la méfiance des anticléricaux qui craignaient l’influence des curés (les femmes allant à la messe et les hommes au café, c’était bien connu).

Quand elles ont eu le droit de vote, on a constaté une continuité des pratiques électorales par quartiers, et des analystes ont démontré que le plus souvent, les couples votent de la même façon. Même les gays et les lesbiennes).

On peut donc penser que la proportion des sexes et des genres (au choix) ne changera rien à l’arrivisme, à la corruption et à versatilité de nos « représentants) : les femmes sont des hommes comme les autres.