Zemmour enfin candidat se déclare prêt à affronter Macron. Son projet face au bilan du président sortant

Zemmour sera-t-il le candidat choisi pour affronter Macron pour la présidence de la république. Impossible de l'affirmer aujourd'hui, la réponse dans 5 mois d'une longue et dure campagne.

Lui est persuadé qu'il est le seul à pouvoir faire l'union des électeurs de droite indispensable pour vaincre, c'est-à-dire récolter les votes des couches populaires qui sont chez les RN et des classes moyennes patriotes qui sont chez les LR. C'est possible qu'il ait raison, mais encore faut-il en convaincre les Français afin qu'ils le propulsent au deuxième tour.

Pour Zemmour nous sommes à la croisée des chemins, soit on prend les mesures qu'il propose pour redresser la France, soit ce sera à moyen terme la libanisation de notre pays.

En attendant ce possible affrontement, on peut simuler les forces en présence dans cette éventualité et voir ce que Macron et Zemmour ont comme argumentations pour cet éventuel duel.

Le programme Zemmour est déjà assez étoffé quoi que ses contradicteurs en disent.

Le programme politique d’Eric Zemmour sur l’économie :

Pour Eric Zemmour, la France souffre de deux maux : l’immigration et la désindustrialisation. Il appelle cela “le grand remplacement” et “le grand déclassement”.

La France garde l’euro et reste dans l’UE, pas de Frexit (c’est, selon lui, ce qui diviserait le plus les électeurs de droite.) ;

Allégement des charges pour les entreprises ;

Réduction des impôts de production ;

Crédit d’impôt pour la re-localisation des entreprises ;

Réduire les droits de successions pour les entreprises ;

Retraite à 64 ans. Mise en place progressive de cette mesure sur plusieurs années ;

Baisse du taux de la CSG (pour les salaires du SMIC aux salaires médians)

Pas de système à point pour les retraites .

Lutte contre les fraudes sociales, qu’il estime à 50 milliards d’euros

Préférence nationale pour les aides sociales : (Suppression des aides aux étrangers en situation irrégulière. Fin de l’AME – aide médicale réservée aux étrangers).

baisse des taxes sur le carburant (plutôt que le chèque “anti-inflation” de 100 euros) pour répondre au mécontentement des gilets jaunes.

Eric Zemmour sur l’écologie pour 2022 :

L’écologie est un sujet qui paraît central, selon les sondages, pour les Français. Pourtant, cela n’est pas clairement exprimé et représentatif dans les votes à chaque présidentielle. Deux mesures claires dans son programme politique de 2022 :

Développement raisonnable des centrales nucléaires.

Arrêt des installations d’éoliennes.

La politique étrangère et internationale

Sur les questions de politique internationale, Eric Zemmour veut afficher une fermeté avec certains partenaires, notamment avec l’Allemagne. L’ancien journaliste critique très souvent la politique d’Emmanuel Macron sur les rapports qu’il entretient avec Angela Merkel. Pour Eric Zemmour, l’Allemagne reste un concurrent économique et Emmanuel Macron serait dupe lorsqu’il, par exemple, souhaite co-construire certains projets avec la première puissance économique d’Europe (qui aurait pour objectif insidieux de s’accaparer les connaissances techniques françaises).

Globalement, Eric Zemmour souhaite tendre la main à Vladimir Poutine en stoppant les sanctions mises en place contre la Russie. Selon lui, ces sanctions ont permis le renouveau de l’agriculture russe au détriment des agriculteurs français. Eric Zemmour se montre également ferme sur les rapports avec les pays du continent africain. Voici les mesures qu’il prendrait dans son programme présidentiel de 2022 :

Fin des sanctions économiques contre la Russie ;

Rapprochement économique avec la Russie ;

Rapprochement diplomatique avec la Hongrie et les États qu’il qualifie de “souverains” ;

Fin de l’aide au développement en Afrique.

Arrêt de l’immigration venue d’Afrique.

Les mesures d’Eric Zemmour sur la politique ?

Le salaire des députés, la proportionnelle à l’assemblée, l’utilisation du référendum voire l’utilité du Sénat.

Voici une liste de mesures qu’il pourrait ajouter dans son programme présidentiel de 2022 :

Fin du quinquennat et retour du septennat pour le président de la République. Favorable à ce qu’un président reste en fonction plus longtemps, pour pouvoir mettre en place son programme, Eric Zemmour ne s’est pas prononcé clairement et définitivement sur ce sujet.

Retour de la démocratie contre l’état de Droit. Selon Eric Zemmour, favorable au Referendum d’initiative citoyenne (le RIC)

Moins de décentralisation ;

.Peines planchers en matière de sécurité

L’ÉCOLE :

Rétablir l’autorité des professeurs

Retour du « par cœur » et des leçons magistrales comme méthodologies d’apprentissage

Fin du contrôle continu pour les lycéens

Facultés plus sélectives

Retour d’un enseignement “patriotique”

Retour du contrôle des universités par l’État

Fin des sensibilisations sur la théorie du genre dans les écoles c'est prématuré et inutilement perturbateur.

Eric Zemmour sur l’immigration

« C’est le thème de campagne du potentiel candidat. Le raisonnement sur l’état de la France de l’ancien journaliste se fonde sur l’immigration et l’insécurité qui, selon lui, entraînent le pays vers “un nouveau Liban”. Selon Eric Zemmour, c’est une “guerre civilisationnelle” qui se joue désormais dans le pays. Il prône une conception “d’assimilation” plutôt que d’intégration pour les étrangers. Il est le seul candidat à parler de “grand remplacement”, au sujet de l’immigration extra-européenne en France. »

Arrêt quasi total de l’immigration légale

Arrêt temporaire de l’espace Schengen et retour aux frontières nationales

Suspension temporaire du droit d’asile (ou demande au cas par cas dans les ambassades françaises des pays concernés)

Régulation des étudiants étrangers

Fin du droit du sol

Fin du regroupement familial “systématique”

Renvoi des étrangers en situation irrégulière dans leur pays d’origine

Renvoi des étrangers délinquants dans leur pays d’origine

Renvoi des prisonniers bi-nationaux et étrangers dans leur pays d’origine

Suppression des aides sociales aux étrangers en situation irrégulière.

Fin de l’A.M.E.

Nous avons là un programme assez précis de Zemmour qui est repris en grande partie par le groupe LR.

Le Bilan et les projets de Macron.

En ce qui concerne Macron , il demande 5 ans de plus pour continuer ce qu'il aurait entrepris et 'réussi' pendant son premier quinquennat. Et là nous avons heureusement un bilan et des chiffres.

Ce bilan sera ausculté au microscope par tous les concurrents.

Voyons donc si les réussites annoncées sont confirmées par les chiffres, et faisons le point des impasses qui sont volontairement faites dans ses projets pour l'avenir.

Macron voudrait occulter les thèmes soulevés par Zemmour, et confirmés par une majorité de Français en imposant les thèmes sur lesquels il se prétend efficace.

la gestion du covid, le pouvoir d'achat et le chômage seront les thèmes de sa campagne présidentielle et les actions mises en avant de son bilan.

Sur le covid :

Sur sa gestion de cette pandémie, les chiffres montrent que la gestion de Macron est médiocre et les résultats décevants. Le grand épidémiologiste va pourtant continuer ses cours magistraux.

Il n'y a qu'un seul critère pour juger de la validité et de l'efficacité de la méthode de lutte employée.

Le nombre de morts par million d'habitants.

Et nous sommes très mal placés en contradiction avec l'auto satisfaction ridicule du pouvoir relayé par les médias.

Sur 222 pays la France est dans les peloton de tête des pays les moins performants et ayant le plus de morts 43 ème.

179 pays ont été plus performants et sont moins touchés que nous, ayant moins de morts par million d'habitants que la France alors que nous sommes les rois du confinement et des contraintes sanitaires en tous genres.

https://coronavirus.app/map?mode=deathsPerMillion

Cette auto satisfaction imméritée va servir à dramatiser la situation afin d'essayer de regrouper autour du supposé sauveur une population affolée.

Il paraît que quand le troupeau a peur, il se réfugie autour du berger. Va-t-on encore jouer sur ce registre ?

Sur le pouvoir d'achat :

qui sera le second thème de prédilection afin d'éviter les vrais sujets, le père Noël va continuer sa distribution tous azimuts, au prix d'un endettement jamais atteint à ce jour, endettement dont le remboursement indexé sur l'inflation qui fait son retour à 2,5 % compromet dangereusement notre avenir économique.

La distribution a déjà commencé :

5,1 milliards de baisse sur la taxe énergie

3,8 milliards de chèque inflation

2,5 milliards assurance récolte

plus l'aide aux pêcheurs et autre distributions à venir pendant ces 5 mois.

Pécresse dit de lui « il a cramé la caisse »

Chômage

Alors là c'est LREM en autosatisfaction totale. Ils auraient été d'une rare efficacité.

On va revenir à la réalité

Le taux de chômage reste stable en France, à 8,1 % au 3e trimestre, selon l’Insee

Seuls 4 pays en Europe font pire que le France

Espagne, Grèce, Italie, Suède.

La moyenne U.E est à 6,8%.

Juste quelques exemples

Le royaume uni auquel on prévoyait un drame économique

4,3%

L'Allemagne à 3,4%

La Pologne qui est ciblée mauvais élève de l'U.E. À 3,4%

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563287/3-30092021-AP-FR.pdf/b9709d7e-bc7c-30d0-ca74-31e3f5de898d# : :text=Le%20taux%20de%20ch

Ce sont les points jugés forts du quinquennat

Le bilan sur les points jugés essentiels par les Français

insécurité, immigration terrorisme, rien n'ayant été fait, aggravation importante de la situation sur tous ces domaines, ce sont des sujets que le pouvoir tentera d'écarter car il n'a pas les réponses, et le choix du mondialisme l'interdit.

Le choix est simple parmi les candidats les mieux placés soit Zemmour ou Marine le Pen ou un LR. dont on connaîtra l'identité et le programme précis rapidement face à Macron.

Les partis de gauche ou d'extrême gauche ayant décidé de faire de la figuration en campant sur des positions que le peuple rejette.

La droite largement majoritaire en France ne pourra réussir que si elle unit en grande partie ses forces.

Saura-t-elle le faire ?

Si elle ne le fait pas, Macron sera réélu par défaut, comme en 2017.

Mais il y a un mais essentiel pour le déroulement de cette élection dans des conditions, normales, acceptables et démocratiques.

Cette campagne ne pourra se tenir dans un contexte apaisé que si le pouvoir actuel prend enfin la décision d'empêcher les dérives récurrentes de groupes et d'organisations syndicales d'extrême gauche qui ne représentent que 2% de la population et qui essaient par des menaces pouvant aller à des menaces de mort et des violences récurrente, d'imposer le silence à des partis de droite qui eux représentent 35% des électeurs.

la CGT et des antifas veulent “faire taire” Eric Zemmour

La CGT et La Jeune Garde Paris, qui se définit comme un groupe antifasciste, appellent à constituer “un large éventail d’organisations progressistes contre les idées d’extrême-droite” le 5 décembre prochain.

Dans quel pays sommes-nous ?

Attention danger ! La bête blessée est plus dangereuse dit-on. Plus la gauche extrême s'affaiblit, plus elle a recours à la violence

Agressions, interdiction de territoires pour BARDELLA président du Rassemblement National à Lyon, menaces même envers les journalistes et pour ZEMMOUR, à Marseille, ou Bordeaux, casse, injures affrontements avec les forces de l'ordre et menaces de mort.

Christine Kelly qui dirige face à l'info émission dans laquelle Zemmour était le principal intervenant est menacée de décapitation. Cette émission qui a fait passer C NEWS à la première place des chaînes d'info, et que le ministre démocrate Dupond-Moretti qualifie de chaîne du FN et de Zemmour pour calmer les esprits sans doute.

Il n'y a plus dans notre beau pays de liberté de presse, plus de liberté d'opinion, plus de liberté de circuler, c'est grave monsieur Macron, il faut agir !

Si le pouvoir pour des raisons diverses laisse faire, nous nous dirigerons vers une élection illégitime, et un président quel qu'il soit qui sera élu sans pouvoir réel dans un pays ingouvernable.

Il faut que les politiques, les médias et le pouvoir en place tous trop silencieux à ce jour, demandent à la justice d'intervenir pour que cessent ces dérives anti démocratiques indignes d'un pays comme la France.

Le pouvoir lui, doit agir rapidement sans faiblesse et sans calcul électoral permettant l'injustifiable.

Déclaration de candidature d'Eric Zemmour