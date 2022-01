Certains traits associés à l’Antique Dieu MITHRA-APOLLON, ont persisté jusqu’à nous à travers diverses Oeuvres Artistiques

Le Christianisme, comme le Judaïsme, comme toutes les Religions, ont des racines spirituelles lointaines qui plongent profondément dans les mondes dits Païens qui les ont précédé ou avec lesquels ils cohabitent (= Syncrétisme ). On en trouve de nombreuses traces dans les écrits, et parfois aussi dans les témoignages visuels via des œuvres artistiques. J'en propose ici quelques-unes : c'est l'objet de cet Article. Bien sûr, le contenu symbolique pourra, au besoin, avoir été entre-temps modifié pour apparaître 'acceptable'.

Voici donc quelques exemples que je trouve assez déconcertants ; et parfois aussi émouvants :

>>> La Synagogue de Hammath (Tibériade)

Le Dieu solaire Apollon représenté sur la mosaïque du sol de l'antique synagogue de Hammath (Tibériade) Israël. (IV s.). Il est représenté au centre d'un calendrier zodiacal, comme cela se faisait à l'époque. On y remarque cependant la marque caractéristique de son caractère Cosmique.

« Le caractère cosmique d'Apollon est bien visible sur une peinture de Pompéi : le dieu tient un globe céleste où sont marqués les grands cercles de l'équateur et de l'écliptique, qui se coupent à l'équinoxe. » (*)

Dieu solaire Apollon (IV s.) Mosaïque au sol - Synagogue de Hammath (Tibériade) Israël. https://lateantiquesyria.wordpress.com/helios-and-the-zodiac-cycle/ ;

>>> La Salle Capitulaire de la Cathédrale du Puy-en-Velay

On note que des symboles Paiens ont persisté bien plus tardivement dans le splendide décor de la Salle Capitulaire de la Cathédrale du Puy-en-Velay (XIII s. d'inspiration Byzantine).

On notera ainsi l'étonnante présence de la Lune et du Soleil au-dessus des bras du Christ. En effet, on se souvient que l'une et l'autre étaient des divinités dont le culte a été interdit par l’Éternel, sous peine de mort . (Deut. 17:1-5) On remarque que, dans la Salle Capitulaire, l'une et l'autre assistent au martyre du Christ. Ces deux vieux symboles païens ont donc été préservés et un rôle leur a été réservé dans cette scène.

Rappelons que le Soleil et la Lune assistaient aussi au sacrifice du taureau par Mithra. Or, « L'équivalence Apollon-Mithra était bien attestée, notamment en Commagène : comme Antiochus serrait la main de Mithra, son père Mithridate avait serré celle d'Apollon. Les deux dieux n'en faisaient qu'un : les inscriptions des sanctuaires de Commagène citent un même dieu sous son nom iranien, Mithra, et sous trois noms grecs, parmi lesquels Apollon. » (*) Note= la zone Cilicie – Commagène se situe à la frontière N-O de la Syrie, côté Turc.

[Rois : Mithridate III : 20 à 12 av. JC – Antiochus III : 12 av. JC à 17 apr. JC]

Splendide décor dans la Salle Capitulaire de la Cathédrale du Puy-en-Velay – France. (photo JPCiron)

>>> La Fresque de la ville de Marino

En illustration de ce qui vient d'être dit, voici à présent une fresque qui évoque le sacrifice du Taureau par Mithra, sous le regard du Soleil et de la Lune : Fresque de la ville de Marino (= fresque synagogue de Doura Europos, datée entre 168 et 256 ap. J.-C.) - Noter la présence de symboles du Mal : le chien, le serpent, et le scorpion.

Le sacrifice du Taureau par Mithra, sous le regard du Soleil et de la Lune – Fresque de la ville de Marino - (Public Domain) https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_de_Mithra

>>> Le ''Monastery of Lady Mary''

Le dieu solaire et la déesse lunaire se retrouvent aussi au centre d'un calendrier en forme traditionnelle du zodiaque. (VI s.) Mosaïque au sol - Beit Shean – Israël.

Les 12 tranches du Zodiaque sont illustrées avec des travaux '' à la Romaine ''. La référence au Soleil et à la Lune semble être un clin d'oeil au Mithraïsme. Pourtant, sans doute ces deux divinités représentent-elles Yahvé et Ashéra ? Ou bien le ''couple'' Jésus et Marie divinisée ? Ou encore Jésus et Marie-Madeleine divinisée ?

Source : Article « Time, Memory, and Mosaics at the Monastery of Lady Mary » par Stephanie Hagan – Penn Museum.

https://www.penn.museum/documents/publications/expedition/PDFs/55-1/Hagan2.pdf

>>> La Déesse-Soleil d' Arinna

Il arrive que la divinité solaire soit féminine. Ce qui n'est pas le cas dans l'exemple de Beit Shean. Pourtant, non loin de là, il y eut une Déesse Solaire en Anatolie, ''reine de tous les pays, jusqu'au Pays du Cèdre' ' : Une déesse-mère à l'enfant nommée Eshtan/ Hepat qui était l' épouse du Dieu de l'Orage Tarhuna/ Teshub.

Cette déesse est aussi connue comme la Déesse-soleil d' Arinna :

Déesse-mère à l'enfant – Statuette en or - (XIII s av. JC) Source = WikiCommons - New York Metropolitan Museum of Art – Gift of Norbert Schimmel Trust – Public Domain

>>> Le Christ-Apollon des Valerii

Voici à présent le Christ représenté en Dieu Apollon montant au ciel sur un char attelé à deux chevaux blancs, et tenant dans sa main gauche le fameux Globe Céleste.

Petite histoire de la mosaïque : en l'an 166 de notre ère, la peste emporte les deux enfants d'un ancien esclave de la famille des Valerii. Cet homme cultivé fit construire pour eux un somptueux mausolée païen. On pense que, pour des païens sans perspective d'au-delà, cette mosaïque témoigne de leur espérance Chrétienne pour leurs enfants : « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » (Jean 12:46)

Christ représenté en Dieu Apollon - Mausolée des Valerii –Cité du Vatican – Grotte dans la Nécropole située sous la Basilique Saint Pierre.

https://www.romanoimpero.com/2021/03/gens-valeria.html

>>> La Sibylle Erythrée, prêtresse d'Apollon

Apollon a ''vécu'' en symbiose avec la Chrétienté durant bien des siècles, puisqu'on en trouve encore aujourd'hui la trace. Ainsi, la Sibylle Érythrée (prêtresse d'Apollon) est représentée avec le Symbole Solaire d'Apollon sur la ''Poutre de Gloire'' qui traverse la Nef de l’Église de Lampaul-Guimiliau. On se souvient que ladite prêtresse, bien des siècles avant Jésus Christ, avait annoncé la venue d'un Sauveur. (en ces temps reculés, l'arrivée du Sauveur à la fin des temps faisait partie de l'eschatologie du Zoroastrisme).

La Sibylle Érythrée et le Symbole Solaire d'Apollon - Église de Lampaul-Guimiliau (Finistère/ France) – (photo JPCiron)

>>> Le Dieu Sol Invictus

Nous ne pouvons clore cet Article sans citer Sol Invictus, le Dieu Solaire Romain de l'Empereur Aurélien. (III s de notre ère). Ce nouveau Dieu reprend des aspects d'Apollon et de Mithra .

Souvent le ''neuf'' est issu du recyclage de l'ancien, ré-agencé et agrémenté de quelques nouveaux aromates.

Disque dédié à Sol Invictus. Argent, œuvre romaine, IIIe siècle ap. J.-C. Provenance : Pessinus (Bala-Hissar, Asie mineure). - British Museum – Credit line : Bequeathed by Sir A.W. Franks - Credit Pic. : Marie-Lan Nguyen/ user:Jastrow / Wikimedia Commons –

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Disc_Sol_BM_GR1899.12-1.2.jpg

Autant ce qui est écrit dans le marbre finit irrémédiablement en poussière, autant le processus naturel de syncrétisme est vivant : il construit peu à peu la structure de notre imaginaire de demain.

JPCiron

….. (*) - Duchesne-Guillemin Jacques. « Sur l'origine des mystères de Mithra » (note d'information). In : Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 134ᵉ année, N. 1, 1990. pp. 281-285 ; doi : https://doi.org/10.3406/crai.1990.14841 ;

https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1990_num_134_1_14841

Sympathique Déesse Bucolique - Street Art - (photo JPCiron)