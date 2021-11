Confinement ou obligation vaccinale : faut-il écouter le docteur Martin Blachier ?

« Je rappelle qu’une personne vaccinée a 11 fois moins de chances de se retrouver à l’hôpital en soins critiques. Je rappelle aussi que des milliards d’individus sur la planète ont déjà eu le vaccin et que nous avons maintenant déjà un certain recul. »

De fait, et le problème est bien que plus nous prenons de recul, au plus l’évolution du ratio des décès et des hospitalisations en soins critiques entre non-vaccinés et vaccinés tend à s’inverser.

« Être libre dans une Nation comme la France implique d’être responsable et solidaire. Je compte donc sur vous ! »

Très certainement ! Et la liberté implique aussi pour une nation comme la France respect de la manière dont chaque citoyen envisage sa responsabilité et sa solidarité.

Dont acte et vous pouvez donc comptez sur nous pour y veiller !