Covid-19 : alerte au sous-variant BQ1.1 !

Clark salut !

« c’est reparti pour un tour »

Allez ça y est les bastons pour le PQ c’est reparti ... Il va aussi falloir vite faire le plein de masque, d’alcool hydro et ne pas non plus oublier de faire des photocopies d’attestations de déplacement qui nous seront bien utiles pendant le confinement ... ...

Mais peut être qu’avec votre « c’est reparti pour un tour » vous faites aussi indirectement allusion à une « forme d’information » qui peut se répandre sur Avox très rapidement ... Tout aussi rapide que du Rosemar semble t-il ... Le Rosemar et le Rakotoarison d’ailleurs semblent enquiller avec beaucoup de facilité les runs sur le circuit d’Avox ... ...

Juste pour la petite parenthèse → J’ai remarqué que vous Clark êtes un champion des pôles positions et souvent en tête au premier run ... Mais pour cela Superman ne s’appelle plus Clark mais Lewis ! ...