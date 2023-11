Des bleus à l'A.M.E. (aide médicale d'État) : entre posture et protection.

A réduire drastiquement ! Quand tous les Français et les résidents en situation régulière pourront bénéficier des mêmes largesses que l’AME, alors on pourra discuter de son maintien, et encore...



L’AME, dispositif unique au monde, ne va pas être supprimé mais amendé, devenant au passage l’AMU. Pour rappel, l’AME couvre absolument tout à 100%, même les opérations de confort au bout de neuf mois (sauf, depuis 2011, les cures thermales et la PMA). L’AMU serait recentrée sur les soins urgents et graves et la prévention, le critère retenu pour en bénéficier serait la non existence de traitement dans le pays d’origine. Elle acterait aussi la suppression de la prise en charge des OQTF et l’exigence d’une convention bilatérale avec les pays de départ sûrs moyennant participation financière.

Où est le problème ?