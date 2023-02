L'AVC de Pierre Palmade.

« D'après ["Le Parisien"], son pronostic vital n'est pas engagé. Le JDD indiquait samedi soir que l'humoriste était "conscient" mais "très affaibli". Jointe par l'AFP, l'avocate de l'acteur, Céline Lasek, n'a pas souhaité confirmer. » ("L'Est Républicain", le 26 février 2023).

Après l'accident de la route, l'accident vasculaire cérébral (AVC). Pierre Palmade, qui a été mis en examen pour homicide involontaire et assigné à résidence dans le service d’addictologie de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif (Val-de-Marne) après l'accident du 10 février 2023, testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution, a quitté l'unité de soins intensifs de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre ce dimanche 26 février 2023 selon la chaîne BFMTV. La raison non pas de la sortie mais de son admission la veille ? Pierre Palmade aurait été pris en charge pour un AVC. Pour cette prise en charge, son bracelet électronique aurait été coupé, ce qui aurait entraîné le placement de l'humoriste sous surveillance policière. Je ne connais pas son état de santé actuel et je n'ai pas à le savoir, le secret médical doit être respecté.



Je ne reviens pas sur ce qu'on a appelé "l'affaire Palmade" si ce n'est pour rappeler la détresse d'une famille, une mère enceinte qui a perdu son enfant à naître et un enfant qui a été très gravement blessé. Bien malgré lui, l'accident de Pierre Palmade a mis sur le devant de l'actualité de nombreux problèmes de la société, la consommation de drogues, l'insécurité routière, l'homosexualité non-assumée, le chemsex, et bien plus encore, et (je me garderais de dire qu'il n'a pas de chance mais disons que je n'aimerais pas être à sa place), voici qu'il vient de faire un AVC. À 54 ans, c'est très tôt, alors que les trois quarts des AVC concernent des personnes âges d'au moins 65 ans (dont un quart des personnes d'au moins 85 ans).



Il est important de rappeler ce qu'est un AVC (attaque cérébrale ; en anglais, stroke), comment le déceler et quoi faire, car en France, environ 150 000 personnes sont victimes d'un AVC chaque année. On évalue qu'une personne sur cinq aura un AVC dans son existence. Il est aussi fréquent que l'infarctus du myocarde. L'AVC est la première cause de handicap physique, la deuxième cause de démence et la troisième cause de décès. C'est donc un événement important et fréquent dans la société, qui a de quoi pourrir la vie de ceux qui en sont victimes (dans le cas où leur vie en réchappe). Seulement 40% des personnes ayant eu un AVC retrouve une vie normale.



Qu'est-ce que c'est, un AVC ? C'est l'absence d'irrigation d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. Plus cet arrêt de circulation sanguine est long, plus les tissus irrigués par le vaisseau concerné sont détruits. Cela donne une idée aussi de l'urgence : elle est aussi élevée qu'en cas d'infarctus du myocarde (crise cardiaque).



On distingue trois catégories d'AVC par les différentes causes de l'obstruction du vaisseau sanguin, qu'on peut voir sur le schéma proposé par la Fondation pour la recherche sur les AVC. Les principaux AVC (80% des cas) sont des infarctus cérébraux provoqués par l'occlusion d'une artère cérébrale par un caillot sanguin (appelé thrombus). La deuxième catégorie (15% des cas), ce sont les hémorragies cérébrales dues à la rupture d'une artère cérébrale, avec la formation d'un hématome à l'intérieur du cerveau. Enfin, il existe aussi (pour 5% des cas) les hémorragies méningées provoquées par la rupture de l'artère cérébrale superficielle qui entraîne une hémorragie dans les enveloppes qui entourent le cerveau.







On le voit, un AVC est donc un événement de santé très sérieux auquel il faut prêter attention. J'écris cela car contrairement à une crise cardiaque qui fait très mal, un AVC est généralement indolore, mais souvent, pas sans conséquence. C'est ce que disait le professeur Laurent Spelle, chef du service de neuroradiologie interventionnelle de l'hôpital Bicêtre au Kremlin-Bicêtre, le 28 octobre 2019 dans "Le Parisien" : « Contrairement à un infarctus du cœur qui entraîne une douleur intense dans la poitrine, l'AVC ne fait pas mal. Conséquence, les gens ne paniquent pas, ils attendent que ça passe et n'appellent pas les secours. ».



Donc, le premier problème, c'est de savoir qu'on est victime d'un AVC, et ce n'est pas si simple de savoir. En effet, les symptômes existent mais il faut être très à l'écoute de son corps : cela peut être léger, ou alors, très fort mais très bref, et si tout se rétablit, on peut croire que tout va à nouveau bien, ce qui est un leurre, ça peut être un AIT (voir plus loin).



Trois séries de symptômes sont à observer, qui surviennent brutalement : 1° une paralysie dans le visage (une bouche qui se tord par exemple) ; 2° une inertie d'un membre ; 3° un trouble de la parole, élocution difficile, trouble de la vision, etc. Si l'un de ces trois symptômes survient, même s'il disparaît rapidement ensuite, il faut en urgence téléphoner au 15 (le Samu).



Il est très important de passer par le téléphone et de ne pas aller dans le service des urgences d'un hôpital qui n'a peut-être pas de neurologue disponible en permanence. Le Samu envoie une ambulance à la victime de l'AVC et organise son hospitalisation dans une unité de soins intensifs neurovasculaires (ce qui semble avoir été le cas pour Pierre Palmade).







Le site de la Fondation pour la recherche sur les AVC insiste beaucoup : « Il faut surtout éviter de céder à la tendance naturelle qui consiste à minimiser les symptômes, à leur trouver une explication rassurante et à attendre dans l’espoir que tout va rentrer dans l’ordre rapidement. Il vaut mieux appeler à tort que trop tard. ».



Il y a en effet urgence à traiter au mieux un AVC : un médicament peut dissoudre le caillot dans les 4 heures 30 suivant le début des troubles, voire une intervention pour retirer le caillot dans les 6 heures. Avec des techniques nouvelles, on peut parfois agir jusque dans les 24 heures. Concrètement, seulement un tiers des personnes touchées par un AVC arrive à bon port (dans le bon service hospitalier) dans les délais. Pour les deux autres tiers, c'est une perte de chance, des séquelles parfois définitives.

Beaucoup de causes peuvent engendrer un AVC. Les plus communes sont tout ce qui peut boucher une artère. Un caillot peut aussi s'être formé dans le cœur ; un AVC peut donc provenir d'une malformation cardiaque (éventuellement non-diagnostiquée). Les trois principaux facteurs de risques sont : l'hypertension artérielle, le diabète et le cholestérol ; d'autres sont : l'insuffisance rénale, et tous les troubles de la coagulation. Liés au mode de vie, d'autres facteurs augmentent beaucoup le risque : tabac, alcool, cannabis, surpoids, mauvaise alimentation (trop salé, trop sucré, trop de viande rouge, pas assez de fruits et légumes, trop de graisse, etc.), absence d'activité physique, etc.



Feigin et al. (Lancet Neurol d'octobre 2021) ont établi ce tableau des facteurs de risques pour l'année 2019 dans le monde.







Depuis une dizaine d'années (bien avant la vaccination anti-covid !), on observe une hausse des AVC chez des patients jeunes dont les causes peuvent être la trop grande sédentarité, le surpoids, la pollution (cause prouvée), une alcoolisation aiguë, etc. Dans le même article du "Parisien", la professeure Charlotte Cordonnier, neurologue à Lille, conseillait de faire de l'exercice physique régulièrement : « Deux à trois fois par semaine durant 30 à 45 minutes. Elle permet de prévenir les maladies vasculaires mais aussi les fonctions cognitives du cerveau comme la mémoire ! ». La Fondation propose également : « Le type et l’intensité de l’activité physique souhaitable demeurent discutés : plus de 150 minutes d’activité physique modérée (marche rapide par exemple) ou 75 minutes par semaine d’activité intensive (course) ou encore 3 à 4 séances de 40 minutes par semaine d‘activité modérée à intensive. ».



Il peut aussi y avoir ce que j'appellerais un "demi-AVC", à savoir, ce que la médecine appelle un AIT, accident ischémique transitoire, c'est-à-dire une artère cérébrale bouchée temporairement puis qui se débouche toute seule. Le trouble est brutal mais bref : il faut alors consulter très vite car c'est un signe précurseur d'AVC. Le site de la Fondation le confirme : « La régression des signes en quelques minutes ne doit en aucun cas rassurer. Ces déficits neurologiques soudains régressant rapidement portent le nom d’accident ischémique transitoire (AIT). L’AIT est en fait un excellent signe avant-coureur d’infarctus cérébral, dont le risque est particulièrement élevé dans les heures et les jours qui suivent. ».



Environ 800 000 personnes ont survécu à un AVC en France, dont 60% gardent des séquelles neurologiques plus ou moins graves (déficit moteur, troubles du langage, troubles sensitifs ou visuels). 30% font une dépression après un AVC, et parfois, la dépression atteint l'entourage de la personne qui a eu l'AVC. Selon l'OMS, en 2019, 12,2 millions de personnes ont eu un AVC dans le monde, et 6,6 millions de personnes sont décédées d'un AVC (deuxième cause de décès dans le monde).



Tous ces éléments devraient encourager les pouvoirs publics à renforcer encore leur communication sur la prévention des AVC auprès du grand-public. Bien malgré lui, Pierre Palmade y a un petit peu contribué...





