Le papillomavirus touche près d’un tiers des hommes dans le monde

Je vous ai mis un peu à l’épreuve, évidemment vous pourriez mieux vous déterminer dans le choix en ayant connaissance de l’autre option, peut-être réalisable au Maroc (?)

Je ne vais pas vous laisser davantage dans une légitime indécision, vous n’avez pas toutes les cartes en main.

Un vaccin ne vaut que si il n’y aurait aucun autre traitement...

Mexican scientist cures the Human Papilloma Virus

« She [Eva Ramon Gallegos, a researcher from Mexicon National Polythecnic Institut (IPN)] also explained that besides eradicating HPV, the main cause béhind cervical cancer, photodynamic thérapy is also used to eliminate premalignant lesions of cervical cancer in its first satges. The results of her investigations show that she was able to eradicate HPV in 100 % of the patients who had the virus but had no premalignant lesions, 64,3 % in women with HPV and lesions, and 57,2 % in women who had lesions but don’t have HPV »

une bonne moitié de femmes (57,2 %) qui ont des lésions cervicales n’ont pas de HPV... même si l’échantillon est faible il est suffisant pour dire contredire l’affirmation de l’OMS !

l’article source en espagnol :

« Los resultados de los estudiados de Eva Ramón Gallegos arrojó los siguientes resultados : se logró eliminar el VPH en el 100% de las pacientes que lo portaban sin tener lesiones pre malignas, 64,3 por ciento en las mujeres con VPH y lesiones, y el 57,2 por ciento en quienes presentaban lesiones sin VPH. »

(trad) : « Les résultats des études d’Eva Ramón Gallegos ont donné les résultats suivants : il a été possible d’éliminer le HPV chez 100 % des patients qui le portaient sans lésions pré-malignes (ou précancéreuses), 64,3% chez les femmes atteintes de HPV et de lésions, et 57,2% chez celles qui présentaient des lésions sans HPV ».