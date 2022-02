Omicron tue encore !

@Abolab

.

.

« Ce sont tous des ignorants, c’est du poumon que vous êtes malade.- Du poumon ? - Oui. Que sentez-vous ? - Je sens de temps en temps des douleurs de tête. - Justement, le poumon. - Il me semble parfois que j’ai un voile devant les yeux. .- Le poumon. - J’ai quelquefois des maux de cœur. - Le poumon. - Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. - Le poumon. - Et quelquefois il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c’était des coliques. - Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez ? - Oui, Monsieur. - Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin ? - Oui, Monsieur. - Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas, et vous êtes bien aise de dormir ? - Oui, Monsieur. - Le poumon, le poumon, vous dis-je. »

Le Malade imaginaire, III, 10

.

version du Docteur Abolab

.

« Ce sont tous des ignorants, c’est de l’alimentation riche en viandes et produits laitiers et transformés et pauvres en végétaux sains complets que vous êtes malade.—

.../...

Oui, Monsieur. - l’alimentation riche en viandes et produits laitiers et transformés et pauvres en végétaux sains complets, l’alimentation riche en viandes et produits laitiers et transformés et pauvres en végétaux sains complets, vous dis-je. »