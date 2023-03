Réintégration des soignants non-vaccinés : feu vert de la Haute Autorité de la Santé

@la mandale ou rien

Oui enb plus l’aute jour j’ai perdu un peu de temps à aller chercher les professions de foi que chgacun a recu dans sa boite a lettre (en principe) et les DEUX uniques feuillets à lire au DEUXIEME tour

Il etais clairement indiqué pour la retraite (le sujet du moment) liens en PDF à l’appui

Macron, Agmentation de l’age à 65 ans !!!

RN 60 ans ou 62 suivant les cas et loi tourrainne à 42 annuités max



Et désormas ceux qui ont votés LREM se tordent de douleur par terre, larmoient, chouinent, pleurent, etcetc...

En plus en croyant faire barrage VIA les léfgislatives ce qui fut une ENORME erreur (la preuve les 49.3 etc)

Quand a se torcher avec la démocratie (nos parlementaires) ben j’ai rien à dire de plus...

ils constatent par eux memes