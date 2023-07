Zéro covid ?

@Buzzcocks

Ce n’est pas un article scientifique, et personne n’a jamais prétendu que le site soit scientifique, il recense les décès liés aux vaccins et précise le statut vaccinal des coïncidences quand il est disponible...

Quand au lien du message cible de votre courroux, c’est un récapitulatif en images de différents messages mortuaires parus sur le site et liés à vos vaccins « aux gains supérieurs aux effets négatifs » ...

Une personne objective choisirait de visionner les messages en question et de vérifier leur authenticité (ça prend du temps si on ne le fait pas au fur et à mesure comme j’ai fait assez souvent) .

On peut aussi prendre le raccourci et crier « Merde en barre, complotiste, pas de la science... » C’est un choix...

Et non, tous les produits ne sont pas toxiques, quand ce n’est pas leur but précis, et qu’ils sont fournis avec les indications prudentes de dosage provenant de tests sérieux .