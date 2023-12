Camper sur ses certitudes

Le contrat de défiance

Qui est dans l'attente de jours meilleurs tout en campant sur ses certitudes n'est pas prêt de sortir la tête de l'eau, ça ne fait aucun doute. Pourtant, ils sont nombreux les amis du petit campeur, à creuser leur trou, enserrer leur ego derrière des retranchements qui leur évitent de regarder la réalité en face. Ils ont un pieu dans l'œil et ne font que critiquer la lueur d'espoir dans le regard des utopistes en se piquant de modernité et de clairvoyance…

Ils campent sans l'ombre d'un doute ce qui en pleine canicule n'est pas très prudent. Ils se couvrent la tête en ouvrant tous les parapluies auxquels la technologie triomphante leur permet de croire. Demain sera forcément meilleur puisque la science trouvera toujours des solutions aux difficultés de l'heure tant qu'ils n'aient pas à changer leur mode de vie.

Rien ne doit changer dans ce combat de tranchée qu'ils mènent à ceux que les circonstances, la géographie et la misère ont exclu de leur mode d'existence. Notez que ce n'est qu'une existence et non pas une vie comme on serait en droit de la rêver. Privés d'empathie, de lucidité et du désir de laisser aux générations une planète vivable, les campeurs de la modernité ferment les yeux sur l'avenir lointain.

Leurs certitudes se limitent à leur nombril et parfois à leur bout du nez. En dehors de ce cercle confiné de leur égoïsme, leurs certitudes volent en éclat après un examen attentif de la situation. Mais comment considérer ce terme autrement que flanqué de l'adjectif financière ces gens qui ont choisi pour toujours la bourse contre les vies des autres ?

Campeurs certes ils le sont en toute certitude au point que rien n'est trop beau pour assouvir leur soif de consommation. Ils sillonnent le monde, se pressent en masse à Dubaï pour être certains de la vacuité de ce monde à laquelle ils ne cessent de contribuer en se faisant les champions du consumérisme. Le déluge est pour bientôt, la seule chose qu'ils souhaitent, c'est qu'il patiente encore un peu, le temps de finir leur grand œuvre.

Ils ont semble-t-il un contrat de confiance pour tout ce qui est de nature à aggraver la situation, persuadés qu'ils sont que toutes les mises en garde et les avertissements ne sont que le fruit de l'imagination de pisse-vinaigre et autre Cassandre qui ont l'outrecuidance de vouloir interférer à leur train de vie, un train qui de reste a une fameuse propension à se laisser pousser des ailes.

Campeurs en toute certitude, ils entendent surtout ne rien changer tout en repoussant d'un revers de la manche les mises en garde et les avertissements. Il est si commode d'affirmer que tout ceci c'est du pipeau, des fadaises, que rien n'est démontré ou que ce n'est qu'une manifestation des variations climatiques que la Planète a toujours connues. Soudain nos campeurs se font experts en climatologie, couchés sur le tapis de sol d'un monde qui n'attendait qu'eux pour s'inventer un nouveau destin loin de celui qu'ils ont sournoisement préparé.

Des certitudes comme unique viatique pour entamer en chœur une marche funèbre qu'ils s'empresseront d’exécuter au pas de course puisque c'est ainsi qu'ils agissent, mettant toujours le temps à leur service, prétendant que c'est de l'argent et qu'il convient de ne pas perdre une minute pour ce suicide collectif.

Quand leur dernière heure aura sonné, le glas pourra se confondre avec le tocsin tandis que tous les êtres vivants les suivront dans la tombe. C'est ainsi que se drapant dans leurs certitudes, ils en feront le plus merveilleux des linceuls. En attendant, ils continuent à nous pourrir l'existence tout en se jouant de l'avenir de nos petits-enfants.

Guy 17

Je doute beaucoup et combien de fois j'ai entendu : « tu n'as pas assez confiance en toi ». J'ai donc essayé de camper sur mes certitudes, mais en lisant votre texte, je me sens plus fort.