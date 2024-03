Comment on réécrit l’histoire !

L’une des toutes premières études de l’IFOP, plus vieux institut de sondage français, a posé cette question à la fin de la Seconde Guerre mondiale et 70 ans plus tard : « Quelle est, selon vous, la nation qui a le plus contribué à la défaite de l’Allemagne en 1945 ? » La Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou l’URSS ? A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Français répondent (1) à plus de 60% que les Russes sont ceux qui ont le plus contribué à la défaite des Nazis. Les Etats-Unis et l’Angleterre ne recueillent respectivement que 20% et 12%. Soixante-dix ans plus tard, la réponse au même sondage donne des résultats totalement différents, l’opinion publique est complétement renversée, et c’est aux Etats-Unis avec 58 % que les français attribuent le rôle principal dans la défaite de l’Allemagne (2). C’est vrai que le cinéma américain a revisité la seconde guerre mondiale avec contrevérité, inexactitude et même un certain charlatanisme qui a permis de refaçonner cette partie de notre histoire à la sauce hollywoodienne !

En 2020, lors de la commémoration du 8 mai marquant la victoire sur l’Allemagne Nazie, la Russie n’a pas été invitée, et l’URSS n’a simplement pas été citée, comme si elle n’avait pas participé au conflit ! Pourtant, sur les 60 millions de morts de cette guerre, c’est l’Union Soviétique qui a payé le plus lourd tribut avec 25 millions de victimes (3) ! Le total de morts pour les Etats-Unis s’élève à 418 500 et pour la France à 567 600. Mais quelle aurait été la position des USA, si Hitler, ne leur avait pas déclaré la guerre après le bombardement de Pearl Harbour par les japonais en 1941 (4) ? Les américains, à ce moment, n’avaient aucun intérêt à une guerre avec l’Allemagne (5-6).

Récemment un média américain a annoncé que c’était les troupes américaines qui avaient libéré Auschwitz, avant de s’excuser de son erreur. Mais que restera-t-il de la vérité historique dans 30 ans ? Il n’y a qu’à voir comment est présenté « le pacte germano-soviétique », et comment nous avons passé aux oubliettes les accords de Munich, signés entre Hitler et les britanniques, mais aussi entre Hitler et le gouvernement français. L’on a oublié que la Pologne s’était entendue avec Hitler pour récupérer une partie de la Tchécoslovaquie. Il est également mensonger, et manipulateur, de faire croire que les communistes français ne se seraient engagés dans la résistance qu’après l’entrée en guerre de l’Union soviétique (7). Bientôt l’on va nous faire croire que c’est Staline qui a déclenché la guerre. L’Union Européenne qui veut assimiler nazisme et communisme (8) est en train de réécrire l’histoire. Réécrire l’histoire (8) c’est l’un des préceptes fondamentaux des régimes totalitaires …

