Délusions de la transition énergétique ?

Il n’y a aucune possibilité de réduire structurellement dans un délai de 10-20 ans l’importance des énergies fossiles sans que cela est des conséquences sur le devenir d’une grande partie de la masse humaine dont l’augmentation exponentielle de ces 2 derniers siècles est du à leurs abondances et leurs propriétés inédites.

Parce que la révolution industrielle et la quasité totalité de ses applications émanent des énergies fossiles, il faut non seulement trouver une autre énergie ayant des propriétés au moins équivalentes et sans inconvénient, mais en plus il faut démolir, démonter, remplacer et rénover tout ce qui a crée et installé depuis un siècle et demi en un temps 10 fois moins long.

En plus, il ne s’agit pas de sauver la planète du CO2, mais de tenter l’impossible pour sauver un système qui dépend étroitement du pétrole et dont le pic de production a déjà été dépassé.

Installer des éoliennes, des panneaux solaires ou contruire des centrales nucléaires ne peuvent avoir aucun effet dans un secteur industriel qui a déjà réussi à se sevrer du pétrole après les chocs pétroliers en le remplaçant par du charbon et du gaz.

Ce qui est rigolo, c’est que les énergies renouvelables font concurrence au nucléaire et à l’hydroélectrique alors que le gaz et le charbon continuent leur bonhomme de chemin. Chart : Europe’s Nuclear & Hydropower Falter With Droughts | Statista

Maintenant que la production de pétrole est en contraction, il n’ai plus possible de faire des investissements sans risques et contrairement au mythe répandu, le marché n’aime pas le risque et l’incertitude.

Donc tous les investissements entrepris et qui entousiasment les marchés, les médias et les politiques ne servent en réalité qu’a fabriquer encore plus d’argent pour continuer à nourrir le mythe tout en justifiant la régression des marges de manoeuvre de la majeure partie de la population pour le bien de la planète et pour la sécurité jusqu’a ce que l’ineluctable et brutable réalité nous rattrapent.