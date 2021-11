Est-il légitime qu'un individu souhaite changer son âge réel lorsque celui-ci n'est pas en adéquation avec son âge ressenti ?

Demander à changer d’âge : intérêt légitime ou aberration ?

L'introduction du pronom « iel » montre que notre société est en pleine transformation. À l’heure où les critères immuables d’une identité tels quels le nom, le prénom ou encore le sexe peuvent être modifié légalement, dans quelle mesure ne serait-il pas recevable de souhaiter changer d’âge ? Alors que les frontières entre les âges charnières de la vie s’estompent, l’âge a-t-il encore sa raison d’être ? Explorons les motivations de cette nouvelle quête identitaire.

Le droit à l’autodétermination de son identité

Si cela peut ressembler à un caprice de la part de personnes voulant réagir face à l’inéluctable, le décalage entre l’âge ressenti et l’âge réel semble devenir de plus en plus grand. Alors que le sexe d’un individu tient désormais compte du sexe ressenti par celui-ci, l’âge légal ne devrait-il pas s’aligner sur l’âge subjectif ? Au final, il s’agit de soutenir le droit à l’autodétermination de son identité, dont les limites ne cessent d’être redéfinies. Nous avons pour la plupart certainement déjà menti au sujet de notre âge pour entrer dans des catégories sociales prédéfinies. Que ce soit pour accéder à des lieux gratuitement ou avant l’âge légal, pour obtenir un emploi en changeant son âge sur son CV ou encore pour générer plus de matchs sur les sites de rencontre. La notion d’ âge permet une gestion de la main d’œuvre en changeant l’âge d’entrée dans la vie active et l’âge de fin de la vie active. Cela constitue un outil politique très important.

Notre société contemporaine est fortement structurée par cette notion. Si aujourd’hui cette catégorisation semble remise en question ce n’est pas tant par rapport à l’âge chronologique ou biologique, mais parce que notre âge est de plus en plus un facteur de discriminations.

L'argument identitaire

Le droit français a déjà donné la possibilité de modifier une date de naissance et de ce fait, l’âge d’une personne, dans des cas très spécifiques. Une demande de modification de l’âge en justice n'apparaît donc pas nécessairement si grotesque. Les individus peuvent invoquer un « intérêt légitime » pour faire modifier des éléments de leur état-civil. C'est notamment le cas en matière de nom, de prénom et de sexe. Un argument similaire, pourrait-il être invoqué par un individu pour faire modifier son âge ? La question de l’âge touche aussi bien la vie privée que la vie sociale de la personne. Communiquer sur son âge est une pratique conceptualisée en fonction des pays : au Canada, l’âge n’est pas mentionné sur le CV par exemple.

Quelles seraient les conséquences ?

Notre date de naissance détermine un bon nombre de droits : passage à la majorité, droits à la retraite de la sécurité sociale, cotisations des assurances avec détermination du risque, etc. L’âge est donc une construction sociale, mais est-il possible de la déconstruire ? Quels impacts un changement d’âge aurait-il dans les cas précédents ? Dans l’hypothèse où une modification de l’âge serait légalement possible, il serait nécessaire d'ouvrir cette possibilité dans les deux sens : vieillissement et rajeunissement. Dans le cas contraire, ne pourrait-on pas identifier cela à une forme de discrimination fondée sur l’âge ? Comment statuer sur des délits ou des crimes si une demande de changement d’âge était reçue ? Faudrait-il juger un majeur ou un mineur ? De plus, quelle amplitude de changement serait acceptable ? Autant de questions auxquelles la justice devrait répondre de façon pointilleuse.

Une demande de changement d’âge doit surtout nous questionner sur notre rapport au temps. En admettant cette possibilité de choisir son âge, la société n’encourage-t-elle pas l’Homme à s’élever au-dessus de sa propre condition, c'est-à-dire celle d’un simple être mortel ?Le problème vient peut-être du rejet de la société des personnes vieillissantes par L'âgisme. N'oublions pas que tout individu est, pour le moment encore, destiné à vieillir.