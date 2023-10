Et la famille sera détruite

Traditionnellement le mariage reconnaît juridiquement la famille et donc participe à sa stabilisation, le mariage étant l'union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la procréation d'enfants. Seule cette union peut être appelée « mariage ». Les autres formes d'union ne le réalisent que de manière partielle. Les socialistes ce sont fait une spécialité de ces pseudos mariage, PACS, mariage pour tous, entraînant le désordre dans la filiation comme par exemple la PMA pour toutes qui permet de créer un enfant qui n'aura pas de père.

Les socialistes continuent leur œuvres de destruction de la famille.

Au plus on donne de droit aux " familles" monoparentales au plus leur nombres augmente jusqu'à poser des problèmes sociétaux.

Les socialistes veulent continuer dans cette voie. En effet ils ont initié un groupe de travail à l’Assemblée Nationale qui se penche sur la question des foyers monoparentaux, non pas pour tenter d'en diminuer le nombre mais au contraire pour leur octroyer de nouveaux droits, ce qui ne va pas manquer d'augmenter l'effectif.

Un constat est d'abord dressé, montrant les lacunes des foyers monoparentaux et de ce fait les qualités de la famille traditionnelle. Il est noté entre autres que la pauvreté est plus forte chez les "familles" monoparentales (le plus souvent des mères célibataires) que dans le reste de la population ; que d'une étude du ministère de la Justice il ressort que 60% des émeutiers seraient élevés dans des "familles" monoparentales.

Pour ces raisons ce groupe de travail va proposer une loi pour aider les "familles " monoparentales, avec les mesures suivantes :

- défiscalisation de la pension alimentaire

- tarifs spécifiques pour les foyers monoparentaux dans les services publics,

- priorité pour l'accès aux crèches ou assistantes maternelles publiques,

- construction de logements de type F2 ou F3 mieux adaptés aux foyers monoparentaux.

Procédant ainsi le socialisme continue vers la réalisation de son idéal : des individus sans famille, seuls face à l'État qu'ils souhaitent bien évidemment socialiste.

Vous ne pouvez pas comprendre la politique menée par les socialistes si vous ne les entendez pas murmurer : " Et la famille sera détruite ".