Interdiction des Abayas : Encore une demi mesure d’un pouvoir ayant la main qui tremble face aux problèmes posés par les islamistes

Prosélytisme, port de signes religieux, refus d’activités… les atteintes à la laïcité se multiplient dans les écoles. L'islamisme a trouvé une nouvelle faille dans la laïcité. La gravité de cette démarche prosélyte, c'est qu'elle se sert de la jeunesse, pour avancer dans son emprise dans une France passive et soumise.

l'école est devenue un des terrains privilégiés des islamistes, leur terrain de jeu, d'un jeu dangereux, celui de faire plier un des piliers de la nation sous leurs revendications identitaires et religieuses.

Cette décision 'd'interdiction' survient quelques jours après la publication des conclusions d’une note des services de l’État révélant une explosion des atteintes à la laïcité à l’école. 4710 signalements ont ainsi été effectués lors de l'année scolaire 2022-2023, contre 2167 en 2021-2022.

Depuis des décennies les rapports se succèdent sur leur avancée permanente, mais notre législation tellement complexe, le manque de volonté politique, l'idéologie des islamo-gauchistes nous paralysent face à leurs manœuvres.

Ils ont réussi, par une pression parfois proche de la violence et une manipulation constante des jeunes esprits, à décider de ce qui doit être enseigné ou interdit de l'être dans nos écoles.

Ils ont appris à des jeunes élèves comment on peut intimider le corps enseignant, qui se censure en permanence car le ''pas de vague'' est le mot d'ordre général de l’Éducation Nationale.

L'interdiction du voile a été un échec temporaire qu'ils n'ont pas accepté, alors ils sont revenus à la charge en obtenant son autorisation dans les sorties scolaires. Mais ce n'était qu'un ballon d'essai.

Et là, comme toujours on est démunis, incapables de trouver la parade, empêtrés dans nos lois complexes au possible, et notre laxisme tous terrains

Pas d’amalgame, et pas d'islamophobie. On les laisse gagner de plus en plus de musulmans à leur radicalité.

Abayas, Qamis, Jilbabs, fleurissent dans nos lycées au grand désarroi de nos politiques , de l’Éducation Nationale, des professeurs qui sont empêtrés dans nos lois inappropriées et dans nos faiblesses excessives droit-de-l’hommistes.

Pourtant dans ce cas précis, on a la parade totale, on peut les vaincre totalement à condition de le vouloir vraiment.

L'arme absolue existe !

L'arme absolue existe, d'une simplicité et d'une efficacité totale, la blouse et l'uniforme,

mais comme toujours, le pouvoir tergiverse, avec une mesure qui va être la source de conflits permanents et de détournements divers. L'interdiction du voile été détourné par las abayas, l'interdiction des abayas sera détournée de façon permanente par des tenues approchantes nouvelles que les islamistes proposeront à notre jeunesse. Tout ceci dans un climat délétère de discussions interminables, de compromis, ou les professeurs seront débordés.

Le foutoir assuré pour des années à venir

La blouse dans les écoles primaires et l'uniforme pour tous les autres établissements, seules solutions pour contrer ce cheval de Troie islamiste.

Bien sur cette mesure ne réglerait pas globalement l’intrusion permanente de l'islamisme à l'école, et partout ailleurs, le sport, les institutions, l'entreprise, et surtout ces quartiers de non droit où ils décident du quotidien, mais serait une mesure qui montrerait que nous sommes prêts à les combattre, en installant des barrières infranchissables à chaque tentative d'infiltration qu'ils feraient.

De nombreux pays pratiquent l'uniforme qui a d'autres vertus bien sûr que d'éloigner le prosélytisme religieux,

l’uniforme scolaire est banal ailleurs dans le monde.

Certaines écoles le pratiquent déjà en France et font la fierté de ceux qui portent des uniformes aux armes de leur établissement.

Les Maisons d'éducation de la Légion d'honneur, l'institut de la Tour, les Écoles Tunon, Vatel ou encore l'Internat d'Excellence de Sourdun.

Dans les départements d’Outre-mer, le port de l’uniforme est courant dans les écoles, collèges et lycées notamment en Martinique où un tiers des 345 établissements de l’île l’imposent

Quand le pouvoir écoutera-t-il enfin le peuple ?

Mais l'école ne soyons pas dupes, n'est que la face visible de l'iceberg contre lequel notre laïcité se fracasse.

Le travail de sape est entrepris par les islamistes dans les quartiers musulmans et cela touche dès l'enfance.

Notre faiblesse les amuse.

Les grandes enseignes profitant du vide juridique et du laxisme politique font ce qu'il savent faire, de l'argent par n'importe quel moyen ?

Ainsi un exemple parmi des dizaines, on trouve En vente chez Amazon et nombre d'autre enseignes des produits islamiques d’endoctrinement.

Abaya pour fille musulmane islamique avec hijab pleine longueur robe Burka Maxi tout-petit bébé fille robes tout-petits vêtements garçon, bleu ciel, 1-2 ans

Jusqu'à 14ans.

C'est à dire que les quartiers de non droit deviennent chaque jour un peu plus des quartiers de non France.