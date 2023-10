Jeux Olympiques 2024 : Objectif du pouvoir « Zéro délinquance ». On en pleure de rire ou de chagrin ?

Les hommes de confiance du président sont sur les taquets, le patron exige zéro délinquance. Ils vont faire quoi ces pauvres courtisans pour faire croire que c'est possible. De l'incantation comme on la distille depuis de longues années.

On va nous raconter et raconter au monde

que ce que vous voyez n'existe pas

que l'insécurité n'est qu'un sentiment

que les quartiers de non France sont ouverts aux forces de l'ordre et sous contrôle

Que l'immigration n'a aucun lien avec la délinquance

que les actes barbares qui se produisent de façon récurrentes ne sont que des faits divers, et que les attaques au couteau journalières sont le fait de malades mentaux, donc d'irresponsables.

Alors bien sur ils ne vont pas se contenter d'incantations, de mensonges, de poudre de perlimpinpin ils vont essayer de cacher la merde du chat par tous les moyens les plus saugrenus et les plus dangereux pour l'avenir.

Premières décisions,

---banaliser tous les faits et méfaits qui vont se produire

--- Limiter les actions dans les quartiers difficiles qu'on va abandonner à leur sort, pour éviter tout incident qui pourrait déclencher une émeute.

--- Accentuer autant que possible l'omerta sur certains médias a leur dévotion.

--- Liquider tous les bidonvilles, tentes, camps de misère qui font tâche et abritent des migrants contestataires . Facile, mais terrible pour le pays, on va les éparpiller dans nos campagnes, diffuser les problèmes dans tous les recoins de notre France rurale afin de faire disparaître de notre pays tout havre de paix et de tranquillité. On va faire des petits 93 partout, armer des bombes qui n'exploseront avec beaucoup de chance, qu'après les J.O.

Mais aura-t-on ?

Désarmé les banlieues, détruit les kalachnikovs ?

Neutralisé tous ceux qui pratiquent la guérilla urbaine, brûlent les écoles, les mairies, les centres de loisirs, les commerces, les voitures ?

Humanisé ceux qui agressent les femmes, les vieilles personnes et trucident des gamins de 15 ans ?

Imposé le respect du bien des autres à ceux qui pillent les commerces à chaque échauffourée ?

Calmé nos détrousseurs de touriste qui auront un immense terrain de chasse ?

Aura-t-on réduit la barbarie qui s'étend dans le pays ?

La justice trouvera-elle des places de prison fantômes ?

Mais le plus grave est ce nouveau danger qui vient s'ajouter à la liste déjà longue et qui est d'une gravité particulière.

Le conflit Hamas Israël

La France subit et subira de manière exponentielle une “importation du conflit” entre Israël et le groupe terroriste Hamas sur son territoire.

Les manifestations pro terroristes vont aller crescendo, les agressions contre les juifs et les attentats terroristes contre notre pays vont se multiplier. Ils ont déjà commencé chez nous et risquent de durer longtemps.

Le pouvoir lui fait preuve d'une incapacité quasi totale à maîtriser cette situation. Il est incapable de faire respecter l'interdiction de certaines manifestations.

Nous sommes et pour longtemps je le crains, en « alerte urgence attentats »

Comment envisager des jeux olympiques dans ces conditions ?

Alors on aurait pu penser que le pouvoir prenne conscience de son impuissance, qu'il veuille éviter le déshonneur des J.O qui pourraient être marqués par des actes insupportables, et qu'il décide de passer son tour.

En juillet 2022 la revue ''Entreprendre'' parlait déjà de l'annulation possible des jeux Olympiques de 2024 pour cause d’insécurité

« Si la police ne peut empêcher une telle dégradation de la sécurité publique quand il s’agit de quelques milliers d’individus, qu’en sera-t-il quand le monde déferlera sur la ville ? La question est brûlante, face aux quasi-émeutes quotidiennes qui surviennent dans certains quartiers suburbains »

Mais la suffisance, l'amateurisme feront courir des risques inconsidérés à nos visiteurs et des dégâts à long terme pour notre pays.

Ramener le calme dans notre pays pendant la durée de ces jeux me paraît une folle gageure.

je souhaite me tromper et que cela se passe sans trop de dégâts bien sûr. Quoi qu'il en coûte notre président pense qu'il a encore raison, et joue tapis, il prend et fait prendre au pays un risque énorme. Les caméras du monde entier seront braquées sur la France. Les darmaninades habituelles ne marcheront pas, la presse internationale sera impitoyable.

Alors, wait and see comme disent nos amis anglais. Bienvenue aux J.O. de la délinquance !