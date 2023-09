L’ANTHROPOCIDE est en phase active : comment en réduire les effets pour le futur ?

Les KHMERS VERTS veulent sauver la planète d'un ECOCIDE mondialisé : quelle prétention de démiurge ! Les divers déréglements planétaires sont principalement dus à l'HOMO sapiens sapiens se prenant tout puissant maître de la Planète, n'ayant aucun prédateur à l'exclusion de lui-même, prédateur ultime et suicidaire ! L'HUMAIN de base, en esprit de conservation, peut et doit développer des comportements et technologies alternatives pour se soustraire à la DELIQUESSENCE/EXTINCTION de MASSE inéluctable afin de sauver une petite partie de l'humanité et dans des temps lointains reconstruire une Humanité nouvelle ! C'est un objectif afin d'éviter la disparition à tout jamais de l'Humanité : mais est-il indispensable ou nécesaire ?

Les menaces qui s"amoncellent sur notre planète sont de deux ordres :

-A- des menaces externes au comportement humain,

dont les scientifiques spécialistes les prévoyent à court/moyen terme : à savoir d'une part, de grandes éruptions volcaniques de supervolcans comme le Yellow Stone et les Champs Phlégréens, et d'autre part une éruption solaire majeure (un violent orage électromagnétique). Si les grandes éruptions volcaniques ont eu des effets catastrophiques sur le monde vivant à plusieurs reprises au cours des temps géologiques anciens et même relativemant récents pour les 2 supervolcans cités, par contre les orages éruptifs massifs de matière coronale solaire (avec éjection dans une direction perpendiculaire à la surface solaire concernée) n'ont fait l'objet d'observation que depuis les temps modernes : l'émission éruptive du 01/09/1889 a été reçue sur terre 18 heures plus tard et a fait fondre une grande partie des cables électriques du réseau télégraphique américain ; à l'épque il n'y avait pas de réseau électrique de puissance sinon il y aurait eu une grande catastrophe ! En1921 et 1989 il y a eu des orages magnétiques solaires qui ont fait de gros dégâts aux USA et au Quebec sur les réseaux électriques de puissance avec des coupures complètes de courant pendant 2 à 3 jours (avant quelques réparations provisoires de secours). En février 2022 un orage magnétique moyen a endommagé (rendus inutilisables) quarante satellites de télécommunication de Space X ! La probalité d'une frappe d'un important orage magnétique solaire est importante dans les prochaines années (quelques années à quelques décennies !). Du fait des nombreux réseaux satellitaires et de surface pour les télécommunication, et des réseaux électriques aériens de forte et moyenne puissance : un violent orage éruptif magnétique solaire pourrait provoquer un cataclysme planétaire capable de détruire indirectement une grande partie de l'humanité : notons que la biodiversité planétaire, si chère aux Khmers verts, ne serait qe faiblement et indirectement atteinte (les élevages industriels...), car cette biodiversité se maintient et se développe sur la planète depuis des centaines de millions d'années, sans l'assistance de réseaux électriques et informatiques, donc sans l'assistance de la race humaine !

En dehors de quelques satellites la protection contre les orages magnétiques solaires de grande puissance n'est pas assurée : c'est d'autant plus difficile que les structures métalliques dont principalement les rails de métros et trains peuvent devenir des transporteurs massifs de courants électriques induits et dévastateurs ! Avec un orage magnétique reçu pendant plusieurs heuers (une douzaine pour que toute la surface terestre soit impactée) les destructions deviennent irréversibles avec la destruction des réseaux électriques de puissance et de basse tension (téléphone et informatique) : plus de communications ni de pilotages, plus de puissance électrique pour les réseaux d'adduction d'eau (surtout pour les immeubles de grande hauteur) et pour les réseaux de transports, de chauffage/climatisation et pour toute l'industrie et le commerce ! Et on ne sait quelle serait le comportement de centrales nucléaires car on ignore si elles sont réellement protégées contre ces catastrophes ! Ce serait les émeutes généralisées puis rapidement les famines locales par manque d'approvisionnement et par manque de moyens de conservation : les khmers verts seraient aux anges car les famines et émeutes diminueraient rapidement les consommations et les productions de gaz à effet de serre du fait de la drastique réduction de la population totale terrestre !! Pour sortir de cette situation catastrophique et gérer une planète dévastée avec une faible population résiduelle, rien n'est prévu actuellement !

Quant à l'explosion d'un supervolcan comme le Yellow Stone ce serait une catastrophe planétaire. En effet, sont immenses les traces planétaires de ses trois dernières grandes éruptions de masse (à - 2,100 MA éruption de 2450 km3 de laves et cendres, à - 1,200MA seulement de 280 km3 et à - 0,640 MA de 1000 km3 de laves et cendres, recouvrant les USA du pacifique au centre du continent avec, en prime, le nord du Mexique. Les destructions de la flore et surtout de la faune entraînent des extinctions d'espèces et modifient le climat avec de longues périodes de refroidissement (des décennies voire des siècles ou même des centaines de milliers d'années) provoquées par la sustentation en haute atmosphère de particules très fines s'oposant à la transmission du rayonnement solaire ! Les observations récentes des éruptions volcaniques de grande ampleur (1000 fois inférieures au Yellow Stone), montrent que les cendres chaudes et très fines se répandent dans la très haute atmosphère et y stationnent tout en occupant la totalité de la haute atmosphère (avec une priorité pour l'hémisphère d'origine de l'éruption massive, avant de se disséminer partout). Pour une nouvelle forte éruption cataclysmique du Yellow Stone, tout l'hémisphère nord serait d'abord touché, avec de forts refroidissements, des grandes perturbations climatiques détruisant les maigres récoltes potentielles, et ce, pendant au minimum des décennies si ce n'est des siècles : d'où des famines généralisées car l'hémisphère sud dans un premier temps, avant d'être contaminé, ne pourrait suffire à nourrir nos 8 milliards d'humains ! Et des émeutes meutrières massives ! De plus, les micropoussières seraient cause de catastrophes sanitaires respiratoires et électromécaniques (y compris les centrales électriques et les réseaux de puissance) ! Rien n'est actuellement prévu pour préserver l'humanité de tels fléaux !

- B- des menaces liées au comportement humain :

Ces menaces sont progressivement apparues avec la révolution industrielle développée par la civilisation dite Occidentale . Elle est consécutive à la riche période de développement intellectuel dite des Lumières, dans les différentes sciences, dans les arts et dans les mathématiques. Des périodes d'émergence de Lumières ont eu lieu par le passé en Grèce, en Perse, en Egypte, en Indes, en Chine, dans le bassin méditérranéen.... sans que cela soit suivi d'une explosion de développements industriels. Ces développements sont consécutifs à la maîtrise du feu dans des machines (d'abord à vapeur, puis à combustion interne d'hydrocarbures). La "vapeur" faisait suite à la traction animale tout en multipliant sa puissance ! Les hauts fourneaux, les acièries et marteaux-pilons sont de nouveaux monstres en capacité par rapport aux forges manuelles d'antan ! Les nouveaux produits de forte puissance couvrent rapidement les armements des nations, facteurs de domination, de puissance et surtout de destructions massives de militaires et de civils ! Le développement de l'humanité en nombre d'humains et en puissance industrielle est devenu exponentiel, sans autre limite que des catastrophes humaines (guerres, famines, révoltes et révolutions) ou cataclysmiques (dont celles en cours provoquées par les déréglements climatiques générés par les fortes émissions de gaz à effet de serre induites en grande partie par les activités humaines !

Les Lumières en Occident sont aussi à la source de réflexions sociales et d'idéologies (pour plus de justice sociale et surtout pour éradiquer les religions, souvent coercitives, faire table rase du passé en proposant puis imposant par la contrainte si ce n'est la terreur, un objectif d'homme nouveau, calme, soumis aux chefs, facilement controlable par le système dominant, sans religion et sans spititualité, bref un ectoplasme ! ). Leur mise en oeuvre par les comités révolutionnaires de Salut Public en 1793/94 et par les différentes obédiences du communisme qui s'en sont inspirées (Léninisme, Stalinisme, Maoïsme, Khmers rouges, les Kim en Corée du Nord....) ont prouvé à la Terre Entière le funeste destin des "hommes nouveaux" !

Le confort et les nouvelles conditions de vie (habitat, transports, chauffage et climatisation, consommations de toutes sortes dont celles liées aux informations (donc à l'informatique numérique) sont certes à l'origine du boom des productions de gaz à effet de serre (principalement le CO 2 ) et des déréglements climatiques destructeurs à court terme des capacités de production de produits agricoles alimentaires et des zones habitables dites tempérées. Si on ajoute l'incapacité systématique des classes dirigeantes de mettre en service des activités utiles générant pour toutes les populations des emplois et des services indispensables comme la santé, l'éducation et la sécurité ! Le vent de folie, attisé par tous les ennemis de l'Occident, risque de détruire non seulement l'Occident mais toute l'Humanité : la révolution industrielle est l'oeuvre de l'Occident : alors briser ce dernier brisera l'état d'esprit et les réalisations de toutes sortes de la révolution industrielle, en particulier la production agricole industrielle intensive et permettra le retour Heureux et Joyeux aux conditions de vie du Moyen-Age, mais avec une population mondiale passant de l'ordre de 500 millions en 1500 à 8 milliards actuellement : cherchez l'erreur invisible pour les Khmers verts ! La "sobriété ou décroissance heureuse" imposable en Occident s'oppose au besoin de croissance envié et revendiqué par la majorité de la population mondiale, celle des pays dits en voie de développement à qui on veut faire croire que leurs malheurs sont dus à "l'homme blanc occidental" dont il convient d'éradiquer "la race" en le balayant de la planète et en prenant sa place ! Alors que les populations concernées veulent bénéficier du niveau de vie des Occidentaux et de leurs réalisations.

Déjà, il y a des contraintes, d'abord sur les transports par l'imposition des véhicules électriques, par la limitation des transports aériens, puis par des législations sur les déperditions thermiques des logements, par des interdictions de climatiseurs à HCFC comme en Suisse (surtout dans le Canton de Genève), par l'interdiction des chaudières au fioule, puis au gaz et à l'électricité directe par convecteurs ou chaudière électrique. Seule les énergies dites renouvelables seront tolérées pour des logements très bien isolés ! En France, il sera bientôt interdit de louer des logements non conformes aux normes de déperditions thermiques, ce qui entraînera une augmentation des "taudis" ou logements insalubres avec une explosion du nombre de squatts et des abandons de propriété au "bénéfice des collectivités publiques".

Après la dislocation/désintégration du système de santé et du système éducatif, après l'incapacité croissante à assurer la sécurité des personnes et des biens et à lutter efficacement contre les trafics de drogues, il faudra se plier aux fourches caudines du Wokisme et de la racialisation communautaire (selon les origines ethniques, les religions locales, (les catholiques blancs bourgeois restant proscrits), les choix de genres et de pratiques sexuelles) : il n'y aura plus de liens entre tous les Français, ce sera chacun pour soi et la loi du plus fort, d'où des émeutes et des confrotations destructrices de biens et de personnes ! Tout l'Occident est contaminé et condamné à terme, dans un délai court, à s'effondrer !

La disparition de la révolution industrielle occidentale et les nécesaires adaptations

Les bienfaits de la révolution industrielle fondée sur la puissance et l'abondance des énergies fossiles thermiques (et de ses dérivés électriques de puissance) sont remis en cause si ce n'est condamnés par les effets induits (sur le climat et la biosphère) dus à la production massive de gaz à fet de serre. La seconde révolution " industrielle" est celle due aux développements des technologies de l'informatique dans laquelle les informations générales scientifiques et technologiques sont associées aux diverses informations personnelles pour constituer des énormes banques de "data" : pour la technologie, les infos papiers et les bibliothèques de livres technologiques disparaissent au bénéfice de stockage sur supports magnétiques entretenus dans les "datas" (avec une consommation énorme d'énergie) ; et pour les données personnelles, les datas, après des traiements par logiciels espions servent les diverses manipulations commerciales, sociales, spirituelles, religieuses et politiques ! Selon notre position dominant ou dominé) on serait "libre" d'approuver ou de refuser et condamner cette révolution informatique : par contre, il est du devoir des dirigeants politiques et économiques, et même des particuliers, d'envisager les solutions de secours au cas où le système de "datas" serait détruit ou fortement endommagé selon les éventualités présentées dans cet article. Les administrations (Justice, police, impôts, santé, affaires sociales, réglementations diverses et nombreuses...), les entreprises manufacturières, commerciales, technologiques, scientifiques, les banques, les établissement de santé etc... seraient totalement désemparées en cas de disparition des "datas", car il n'y a pas de sérieux systèmes de sécurité et de secours !

Plusieurs types d'adaptations dépendent des cataclysmes frappant l'humanité :

-1- En cas de destruction dite totale des civilisations actuelles où il ne subsisterait que des minorités dans des contrées isolées de la "civilisation" (quelques tribus amazoniennes ou aborigènes totalement isolées de "la civilisation", il serait important de laisser des documents résistants au temps (papiers, parchemins, papyrus,stockés dans des endroits secs peu accessibles ou pierres ou céramiques gravées) constituants des bibliothèques sur nos savoirs mathémathiques, physiques, chimiques, agricoles, biologiques, médicaux, technologiques et philosophiques, permettant dans quelques millénaires aux hommes nouveaux de se développer. Naturellement ces bibliothèques devraient être déposées en de nombreux endroits adaptés sur notre planète. les civilisations de l'Antiquité et du Moyen-âge l'ont fait avec la gravure des pierres et des tablettes d'argile cuites, les papyrus, les parchemins et le papier.

-2- En cas de disparition quasi totale de la civilisation occidentale sur ses terres d'élection et sur les zones d'essaimage (la Chine, l'Inde, les Pays asiatiques) toute la planète sera écroulée du fait des famines systèmiques et des grandes émeutes mortelles. Le besoin de solutions de sécurité pour préserver les datas essentielles et surtout tout les savoirs accumulés, sont indispensables (à préserver dans des "bibliothèques" à longue conservation.)

-3- En cas de fortes destructions partielles des civilisations actuelles où les "bienfaits" des révolutions industrielles et informatiques ne sauraient être maintenus en état par manque de moyens matériels et humains spécialisés, on serait ramené aux connaissances et moyens technologiques du Moyen-Age, avec une population potentiellement plus nombreuse et des moyens de production plus limités (comme le manque de traction animale). Si la constitution anticipatrice de bibliothèques des savoirs (comme ci-dessus) reste une nécessité, par contre, dès maintenant, il faut remettre au jour et à jour les technologies anciennes préindustrielles :

- les moulins à vent et à eau pour la meunerie et les petites manufactures (textiles, mécaniques, hydrauliqes)

- les petites machines à vapeur alimentées en bois et éventuellement au charbon de surface, pour la petite industrie, et des transorts limités,

- les générateurs de biogaz (gaz de fumier et de déchets biologiques) pour la fourniture d'énergie thermique et mécanique (machines vapeur),

- les moteurs simples à combustion interne comme les diesels deux temps ou quatre temps, sans avoir besoin d'électricité, pouvant même fonctionner au biogaz,

- les fermentations biologiques (pain, fromages, vinaigre,) produisant du biogaz avec les cultures bactériennes associées,

- les épurations biologiques par des bactéries spécialisées : des déhets divers (hydrocarbures, produits chimiques, métaux lourds, poisons minéraux ...) sont soit dégradés soit "absorbés (et concentrés) par des bactéries spécifiques dont seulement une partie des espèces est connue à ce jour,

- les connaisances en matière de microbiologies concernant les bactéries, les virus, les champignons, les planctons, les échanges d'informations et de matières par ces éléments microscopiques : ce poste très vaste est le plus important car il est à la base du fonctionnement de tout le vivant et de ses interactions inernes et externes ! Depuis la nuit des temps géologiques, les débuts de la Vie consistent en un affrontement et une coopération entre virus et bactéries. Cette base conflictuelle de la vie entre proies et prédateurs reste toujours d'actualité dans le monde microbien : après les premières découvertes de Pasteur et de Koch (et de bien d'autres biologistes) de l'mportance des bactéries et des virus comme agents pathogènes, Félix d'Hérelle a fait une découverte fondamentale à savoir le couplage entre des bactéries pathogènes et des virus associés tueurs de ces bactéries : c'était la base d'une antibiothérapie naturelle, et des thérapies selon ce principe naturel ont été développées avec succès par Félix d'hérelle et par l'Institut Pasteur ! La découverte des antibiotiques de synthèse (pénicilline et les suivants) a estompé l'antibiotisme naturel non brevetable pour les big pharma mais efficace. La remise en service de cette phagothérapie, fondée sur des principes actifs depuis des centaines de millions d'années, ne nécessite que du bon sens et une volonté de lutter conte les maladies bactériennes (en particulier contre les maladies "nosocomiales" dues aux bactéries résistantes aux antibiotiques, et dont les victimes annuelles par décès sont plus nombreuses que la somme des victimes dues au paludisme et au VIH (plus de 1,3 millions de morts par an selon l'OMS !). Mais les profits des Big Pharmas restent prépondérants auprès des instances internationales et nationales de santé publiques : et les Khmers verts occidentaux ignorent suberpement ce combat d'avenir (et même d'aujourd'hui). Il existe déjà des "phagothèques" de couples virus/bactéries couvrant les principales infections bactériennes : il faut les développer à la fois en quantité, réparties dans les térritoires et en nombre de couples concernés : il en reste à découvrir et à classer. ! Le montant des investissements à mettre en oeuvre est négligeable devant les dépenses globales de santé ! Il existe aussi denombreuses espèces de virus prédateurs de bactéries non pathogènes, assurant la régulation de leur dévelopement en nombre.

- en plus des connaissances présentées ci-dessus, la microbiologie associée à la Vie et en particulier à la vie humaine a fait des découvertes essentielles à savoir le microbiote composé de bactéries et le microbiome associé composé de virus et de bactéries :

Le microbiote humain est composé d'environ 40000 à 100 000 milliards de bactéries (la plus grande estimation en nombre est 10 fois supérieure à celui des cellules du corps humain ! Le "metagénome" de l'ensemble des bactéries du microbiote est 150 fois plus important que celui des celleules humaines (3,3 millions au lieu de 22000) mais on ignore s'il inclut les génomes des virus présents dans le micobiote (viribiome souvent ignoré). Le microbiote est "extérieur" au corps humain, ce dernier étant protégé par des membranes, de la peau, des muqueuses, des villosités ; ainsi le corps humain est enveloppé par une "galaxie" de bactéries qui ne peuvent pénétrer directement dans le sang et les organes ; il se décompose en :

+ microbiote dit intestinal limité par les parois internes du système digestif (y compris l'estomac) : c'est le plus important en nombre total de bactéries (90% du total et en espèces de bactéries (de 200 à plusde 1000 selon les chercheurs biologistes). Les parois internes sont constituées de villosités, de muqueuses ne laissant pas passer les bactéries (en fonctionnement normal) La masse totale de ce microbiote est de l'ordre du kilogramme, selon la masse de l'individu. Le tube digestif est en contact avec l'extérieur via l'anus et via la trachée artère et la cavité buccale ; le role de ce microbiote est prépondérant pour facilier la digestion et l'assimilation des nutriments. Comme les antibiotiques détruisent les bactéries, chaque ingestion par voie orale d'antibiotiques aura des effets destructeurs de certaines bactéries du tube digestif et donc des effets secondaires néfastes : certains fabricants de produits biologiques proposent à la vente des coktails de "probiotiques" qui ne sont que des bactéries (en nombre limité d'espèces ( de trois à une dizaine avec des proportions ne répondant à aucun critère médical et scientifique)

+ le microbiote cutané réparti sur toute la peau qui protège la peau des agressions extérieures et nettoye la peau des sécrétions (sueurs, sébum,), des déchets de peau et des agressions extérieures, en formant un film protecteur actif ; ce microbiote peut être aussi porteus de bactéries pathogènes qui lors d'une blessure ou coupure ouverte de la peau, pénètrent dans le sang et dans les cellules musculaures entrainant alors une infection bactérienne ;

+ le microbiote vaginal qui maintient le PH et protège les muqueuses des infections extérieures (avec un film biologique) :

+ le microbiote buccal qui participe à la digestion et à la protection des dents contre les caries (film protecteur) : les dentistes et les vendeurs de dentifrices ignorent volontairement l'action de ce microbiote composé d'environ 200 espèces de bactéries ;

+ le microbiote pulmonaire protégeant les voies respiratoires et les alvéoles pulmonaires contre des agressions (fines poussières, bactéries pathogènes, virus (?) ) ; dans les explications sur la pénétration des virus CoV-2 du covid-19, les effets protecteurs du microbiote pulmonaie (et nasal) sont totalement absents ;

+ le microbiote vésical protégeant les voies urinaires des infections ;

+ le microbiote nasal protégeant par un film la cavité nasale contre des infections respiratoires de bactéries et de virus ; ce microbiote est important pour la protection du bulbe

+ le microbiote auriculaire régulant la production de cerumen et assurant une protection contre les bactéries pathogènes. (et les virus ?).

Le microbiote intestinal fait depuis deux décennies l'objet d'études scientifiques axées principalement sur le role des différentes espèces de bactéries et leurs interactions entr'elles et avec le corps humain. Les publications comprennent des milliers d'articles et étendent l'influence du microbiote bien loin de la simple production d'enzymes et de vitamines : ces extensions concernent les différents organes, les cellules, même le cerveau et les comportements psychiques : presque toutes les maladies et les comportements anormaux sont pris en compte (diabète, obésité, cancers, sclérose en plaques, alzeimer et parkinson, et même les comportements des autistes !

Les autres zones de présence du microbiote bactérien ne sont que très peu étudiées par les chercheurs biologistes !

Les VIRUS des AMIS oubliés ou condamnés au silence !

Les virus sont considérées par le monde médical et biologiste comme des ennemis, des indifférents et surtout pas comme des amis ou des auxiliaires !

Il en a été de même pour les bactéries : certaines, hors du corps humain, hors du monde médical, ont été admises comme positives et non pathogènes comme celles des fermentations des produits lactés, des sucres et alcools (comme pour le vinaigre), des farines et féculents (panification, bière et whisky, vodka). Avec le microbiote une multitiude de bactéries ont retrouvé des roles essentiels, au point que les industriels fabriquent (et vendent) quelques probiotiques , appellation commerciale de quelques bonnes bactéries du microbiote.

En ce qui concerne les virus, ils étaient considérés systémiquement comme pathogènes sûrs ou probables nécessitant leur élimination par des vaccins ou des médicaments antiviraux ! Or, avec la bactériophagie on s'est aperçu il y a un siècle que des virus détruisaient des bactéries pathogènes, mais aussi ils détruisent des "bonnes" bactéries afin de pouvoir se reproduire : ils contribuent à un certain équilibre entre les bactéries -qui sans cela se développeraient à l'infini- et les virus. Ces derniers étant très petits ils ne peuvent pas facilement attaquer des bactéries éloignées et isolées, ce qui contribue à l'équilibre.

Cependant les récentes découvertes de petits et très gros virus dans les eaux marines et dans les sols gelés du pergélisol, sont encore incapable de préciser les conditions de vie et de mort des virus et donc quels sont leurs prédateurs (en dehors d'une durée de vie limitée) : il est indispensable que des chercheurs en biologie se penchent sur ce problème ! Les virus sont porteurs d'ADN ou d' ARN composé des mêmes acides aminés que les bactéries ! Ces acides aminés sont produits par les "hôtes" des virus (bactéries, cellules...) et se recomposent en ADN ou ARN des virus "enfantés" par leur hôte !

Pour les sociétés à venir il serait bon que tous les virus fassent l'objet d'une encyclopédie constemment remise à jour !

SURVIVALISME ou LAISSER FAIRE

Le développement industriel occidental est combattu de toute part par les "khmers verts" et par des peuples "instruits" par les bonnes âmes du wokisme et du gauchisme. Et du fait de ses déchets polluants la planète et induisant un réchauffement climatique et des fortes perturbations climatiques destructrices, sa condamnation est inéluctable : un ressaut dû à des technologies efficaces et révolutionnaires ne saurait suffire à contenir l'évolution des 8 milliards d'humains !

Se pose alors le choix entre un survivalisme qui ramènerait l'humanité au niveau technologique (et démograhique) du Moyen-âge ou un laisser-faire salvateur pour la planète avec la dislocation/disparition quasi totale de l'humanité. La différence entre ces deux solutions réside dans le nombre de victimes (ou de survivants éventuels) : la grande majorité condamnée laissera-t-elle à quelques survivalistes la possibilité de survivre ? Peut-on encore croire au rationalisme de l'homo sapiens ?