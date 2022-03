C’est toujours la même ritournelle : « en avril, on avance d’une heure ». Vous en avez assez du changement d’heure ? Vous n’êtes pas le seul !

Ces alternances d’horaires sont infernales… À l’origine de multiples accidents de la route, ils dérèglent le sommeil des enfants et des plus âgés. On ne compte plus leurs effets indésirables sur l’organisme. Notre horloge biologique s’en trouve perturbée et ces modifications de notre rythme ont de nombreux impacts sur notre santé. Alors, faisons le point : la fin du changement d’heure, c’est pour bientôt ?

Pourquoi changeons-nous d’heure deux fois par an ?

Cela dure depuis si longtemps que nous avons même fini par oublier pour quelle raison nous changeons d’heure deux fois par an !

Cette mesure a été prise en France en 1976, à la suite du premier choc pétrolier de 1973, pour réaliser des économies d’énergie. D’autres pays la pratiquaient déjà.

Effectivement, le temps d’éclairage artificiel en soirée se trouve réduit avec l’heure d’été. Cette mesure qui devait être temporaire s’est transformée en « provisoire qui dure ».

Mais historiquement, ces variations d’heure sont plus anciennes que cela.

De 1917 à 1945, l‘Hexagone pratiquait déjà cette alternance afin d’épargner les matières premières comme le charbon. On avait alors décidé de « raccourcir la nuit ».

Après la Libération, voilà notre société de retour à l’heure d’été, c’est-à-dire à l’avance d’une heure par rapport à celle de son fuseau horaire (GMT +1).

Cette belle période prend fin avec la nouvelle crise pétrolière et le retour du changement d’heure. Voilà « l’heure Giscard » qui fait son apparition.

Aujourd’hui, soyons francs : où sont les économies d’énergie ? Ces balancements de l’heure d’hiver à l’heure d’été n’ont plus d’utilité.

Alors, la fin du changement d’heure, c’est pour quand ?

Tout le monde s’accorde à le dire : le changement d’heure apporte plus d’ennuis qu’il ne résout de problèmes !

Les économies d’énergies réalisées sont marginales.

Pourquoi donc la conserver ?

En 2018, enfin, la Commission européenne lance une consultation publique sur ce sujet irritant.

Près de 84 % des personnes interrogées se prononcent en faveur de l’abolition du changement d’heure.

Nous sommes donc tous d’accord (ou presque). Le bout du tunnel est en vue !

Le parlement européen dépose un projet de directive allant dans ce sens.

À partir de 2021, il était prévu que chaque pays choisisse entre l’heure d’été et l’heure d’hiver.

Un écueil majeur se présentait malgré tout : il était nécessaire que les partenaires européens se coordonnent afin de ne pas se trouver chacun à une heure différente.

Ce phénomène aurait rendu les échanges particulièrement difficiles et aurait entraîné des conséquences catastrophiques sur les économies des États membres.

Sans parler des complications pour les frontaliers qui travaillent ou étudient à quelques kilomètres de chez eux, mais de l’autre côté de la frontière.

Nous étions toutefois à un cheveu d’y arriver.

Hélas, la crise du Covid-19 est passée par là. Les discussions au sujet de l’arrêt du changement d’heure ont pris fin. Elles sont reportées aux calendes grecques et ne semblent pas prêtes à reprendre !

La triste situation internationale relègue elle aussi ce sujet à l’arrière-plan. Vous n’avez donc pas fini de monter sur l’escabeau pour modifier l’heure de la pendule ni de vous offrir des insomnies raccourcies ou rallongées d’une heure. Y-a-t-il une solution en attendant que cela s’arrange ? Essayez d’accoutumer vos jeunes enfants progressivement à ce bouleversement, par tranches de 10 minutes, en décalant leurs habitudes pendant une semaine. Faites de même pour vous. Sommeil, repas : bien des sujets sont concernés. Prenez patience, nous devrions tout de même en sortir un jour !